Thibaut Courtois continuará defendiendo el arco del Real Madrid durante, al menos, una temporada más. La institución anunció oficialmente la renovación del arquero belga hasta el 30 de junio de 2028, una decisión que le permitirá completar una década en el Santiago Bernabéu desde su llegada en 2018.

A sus 34 años, el futbolista conserva un papel protagónico en el equipo y continúa siendo una garantía bajo los tres palos. Por ese motivo, la dirigencia merengue decidió asegurar su continuidad y mantenerlo como una de las principales referencias del plantel.

Una trayectoria marcada por títulos y actuaciones decisivas

Desde que llegó procedente del Chelsea en el verano europeo de 2018, Courtois construyó una carrera destacada en el conjunto madridista. En nueve temporadas acumula 348 partidos oficiales y 14 títulos, cifras que lo ubican entre los futbolistas más importantes de la historia reciente de la institución.

🚨🚨 OFICIAL: THIBAUT COURTOIS RENUEVA CON EL REAL MADRID HASTA 2028 pic.twitter.com/31ewHxPIvw — Madrid Sports (@MadridSports_) November 20, 2026

Su palmarés incluye dos UEFA Champions League, tres Ligas, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, tuvo actuaciones determinantes en las conquistas europeas de 2022 y 2024, aunque su noche más recordada llegó en la final de París frente al Liverpool, cuando fue elegido mejor jugador del encuentro tras una exhibición en el arco merengue.

"Su contribución a todos estos títulos ha estado marcada por actuaciones trascendentales que le han convertido en el mejor portero del mundo", destacó el Real Madrid.

En el plano individual también consiguió reconocimientos de primer nivel: el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el premio The Best al mejor arquero de la FIFA ese mismo año y el Trofeo Yashin en 2022. A estos galardones se suman sus inclusiones en el Once Mundial de 2022 y 2023.

Courtois, ante la posibilidad de superar los 400 partidos

La renovación también le abre la puerta a continuar escalando posiciones en los registros históricos del Real Madrid. Actualmente, el belga ocupa el tercer puesto entre los arqueros con más encuentros disputados en la institución, con 348 presentaciones.

Por delante aparecen Paco Buyo, con 454 partidos, e Iker Casillas, líder de la clasificación con 725. Si mantiene la continuidad durante su nuevo contrato, Courtois podría superar la barrera de los 400 encuentros y acercarse a cifras históricas de otras leyendas madridistas, como Alfredo Di Stéfano (396) y Juanito (401).

El Real Madrid asegura la continuidad de su columna vertebral

Courtois continuará defendiendo el arco del Real Madrid hasta junio de 2028 | Europa Press Sports/GettyImages

El anuncio del arquero llegó después de las renovaciones de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, quienes extendieron sus respectivos contratos hasta 2032. De esta manera, el club continúa asegurando la continuidad de futbolistas importantes para su proyecto deportivo.

El propio Courtois había manifestado su intención de permanecer varios años más en el Bernabéu, por lo que no se descartaría que, si conserva su nivel, pueda negociar una nueva extensión cuando se acerque el vencimiento de su actual contrato.

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