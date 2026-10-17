El Real Madrid gana, pero el planteamiento de Mourinho preocupa

José Mourinho volvió al Estadio Olímpico de Roma y se marchó con una victoria memorable. Sin embargo, el triunfo por 4-3 del Real Madrid en la UEFA Champions League dejó interrogantes sobre las decisiones del entrenador portugués, cuyo planteamiento inicial obligó al equipo a reaccionar cuando la derrota parecía inevitable.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

"La primera parte fue culpa del entrenador; la segunda, de los jugadores", reconoció el técnico después del encuentro. Sus palabras reflejaron las dificultades de un equipo que sufrió durante buena parte del partido y necesitó una reacción extraordinaria para evitar un resultado decepcionante.

El Madrid tuvo problemas para controlar los ataques de la Roma, especialmente por los espacios que encontró Matías Soulé entre líneas y las facilidades que tuvo Wesley para avanzar por la banda derecha. Aunque el marcador estaba igualado al descanso, las sensaciones no eran positivas.

🚨 José Mourinho: “If the team that finished the game today started… we would've lost 5-0”.



“It worked in those last minutes, because it was a specific situation, it wouldn't work for 90 minutes”. pic.twitter.com/H4H6MSrpvD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026

Vinícius, una preocupación para Mourinho

Uno de los principales focos de atención está en Vinícius Jr. El brasileño atraviesa un momento irregular y volvió a mostrar dificultades para influir en el juego ofensivo, además de sufrir en las tareas defensivas ante las proyecciones de Wesley.

El delantero terminó el encuentro con apenas 22 toques de pelota, una cifra que refleja su escasa participación. Pese a ello, Mourinho mantiene su confianza en su jugador, que recientemente firmó una importante renovación contractual.

Un mediocampo que no termina de funcionar

Otro de los aspectos que generan dudas es la combinación de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la mitad de cancha. Ambos aportan despliegue físico y capacidad de recuperación, pero la dupla todavía no logra ofrecer el control del juego que el Real Madrid necesita en los compromisos de máxima exigencia.

Desde la salida de Toni Kroos en 2024, el equipo tuvo dificultades para encontrar un equilibrio que le permita dominar los partidos desde la posesión. La falta de un mediocampista con características similares sigue siendo una cuestión pendiente.

Bernardo Silva, incorporado desde el Manchester City, tampoco consiguió consolidarse como una solución habitual. En ese contexto, probar a Arda Güler en una posición más retrasada podría ofrecer una alternativa para mejorar la circulación de la pelota.

Los suplentes cambiaron el partido

Las decisiones de Mourinho durante el encuentro terminaron siendo determinantes, aunque en sentido contrario al planteamiento inicial. Las entradas de Endrick y Güler aportaron energía, creatividad y profundidad en el momento más complicado.

FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID | FILIPPO MONTEFORTE/GettyImages

El futbolista turco repartió dos asistencias, mientras que el brasileño aprovechó sus minutos para demostrar que puede ser una alternativa ofensiva importante. Sus actuaciones contrastaron con las dificultades que había mostrado el equipo titular.

También quedó bajo la lupa la elección de Denzel Dumfries como lateral derecho. El neerlandés fue titular en siete de los diez partidos disputados por el Madrid esta temporada, mientras Trent Alexander-Arnold continúa sin tener el protagonismo esperado pese a sus condiciones para generar juego desde la banda.

En esa línea, el partido dejó una conclusión incómoda para Mourinho: el Real Madrid tiene recursos suficientes para cambiar el rumbo de un encuentro, pero todavía necesita encontrar una formación titular que le permita evitar situaciones límite.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27