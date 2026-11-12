El Real Madrid le pone precio a Endrick y complica su salida en el mercado de enero

El futuro de Endrick en el Real Madrid podría definirse durante el próximo mercado de invierno. La falta de continuidad que tuvo en los últimos meses llevó al delantero a considerar la posibilidad de buscar un nuevo destino en enero, con el objetivo de recuperar protagonismo y sumar minutos.

Sin embargo, una eventual salida no será sencilla, ya que la dirigencia merengue tiene claras sus condiciones para negociar: el club exigiría una cifra superior a los 60 millones de euros para desprenderse definitivamente del brasileño, una postura que refleja su intención de proteger la inversión realizada y evitar una transferencia que no cumpla con sus expectativas económicas.

El Real Madrid no quiere una cesión sencilla

La intención del conjunto blanco no sería facilitar una nueva salida a préstamo sin garantías. Si bien existe la posibilidad de que Endrick abandone temporalmente la institución, la fórmula tendría que contemplar condiciones favorables para el Madrid, como una transferencia permanente con una opción de recompra que le permita conservar cierto control sobre el futuro del futbolista.

⚡️Endrick’s future at Real Madrid in doubt, with the Brazilian intending to make a decision in the next month

➕RM and Mourinho want him to stay & a permanent move would mean a sum above €60m

➕Roma & Milan there, Arsenal & Sporting CP not@TheAthleticFChttps://t.co/hE4PaY3N2n — Mario Cortegana (@MarioCortegana) November 11, 2026

Esta postura responde también a la valoración que mantiene el club sobre el potencial del brasileño. Endrick llegó a España como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano y, pese a las dificultades para encontrar regularidad, en el Santiago Bernabéu todavía consideran que puede convertirse en un futbolista importante a largo plazo.

Por ese motivo, una negociación por debajo de los 60 millones de euros no parece estar entre las alternativas que contempla la directiva. La cifra exigida también representa una señal para los equipos que siguen de cerca su situación: cualquier intento de incorporarlo deberá contemplar una inversión considerable.

La AS Roma y el AC Milan siguen de cerca su situación

Entre los principales interesados aparecen la Roma y el Milan, dos instituciones italianas que podrían ofrecerle un escenario diferente para recuperar continuidad. El Arsenal y el Sporting de Portugal también fueron vinculados con el delantero, aunque sus nombres no aparece entre los clubes que actualmente tendrían mayores posibilidades de avanzar en una negociación.

La falta de oportunidades bajo las órdenes de José Mourinho es uno de los factores que alimenta las especulaciones. Para un futbolista que todavía atraviesa una etapa de formación, permanecer demasiado tiempo sin participación puede representar un problema para su evolución, especialmente cuando necesita competir por un lugar en un equipo con numerosas alternativas ofensivas.

En ese contexto, la posibilidad de encontrar un destino donde pueda tener mayor protagonismo aparece como una opción atractiva. No obstante, el elevado precio que pretende establecer el Real Madrid podría reducir considerablemente el número de candidatos capaces de afrontar una operación de esas características.

Endrick quiere jugar y decidirá su futuro en enero

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Mientras los clubes analizan los distintos escenarios, el propio futbolista reconoció que todavía no tiene definido qué sucederá durante el próximo mercado. En declaraciones a los medios, durante su convocatoria con Brasil por la fecha FIFA, evitó confirmar su continuidad en Madrid, aunque tampoco manifestó su intención de romper definitivamente su vínculo con la institución.

"Solo tengo 20 años, así que veré cómo se desarrollan las cosas. Solo quiero jugar, estar feliz y ayudar a mis compañeros. No sé qué pasará en enero, eso está en manos de Dios", explicó el brasileño.

Además, dejó en claro que su principal preocupación pasa por encontrar las condiciones necesarias para seguir creciendo profesionalmente. "Solo pido lo mejor para mi carrera. Lo que esté destinado a suceder, sucederá. Mantendré los pies en la tierra y seguiré dando lo mejor de mí", agregó.

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