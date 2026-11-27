A pesar de que el Real Madrid conserva una opción para recuperar a Nico Paz en el próximo mercado de verano, su regreso al Santiago Bernabéu no sería la alternativa que más lo seduce.

El club español vendió sus derechos al Como por 60 millones de euros, pero se reservó una cláusula de recompra de 80 millones, que podría ejecutar entre el 1 y el 15 de julio de 2027. De esta manera, todavía tiene en sus manos la posibilidad de recuperar al mediocampista antes de que otros equipos negocien por él.

Sin embargo, según informó David Ornstein en The Athletic, el futbolista de 22 años actualmente no tiene como primera opción regresar al conjunto merengue. La incertidumbre sobre el lugar que ocuparía en el plantel sería uno de los principales motivos detrás de esta postura.

🚨🚨 URGENTE: Nico Paz NO QUIERE volver al Real Madrid (@David_Ornstein)



El canterano SOLO cambiaría de opinión si en Madrid le ofrecen un ROL PROTAGONISTA, lo que de momento no se le ha podido asegurar ❌



👉 El Manchester United está MUY ATENTO al centrocampista del Como si… pic.twitter.com/t3sA3z2iYi — Madrid Sports (@MadridSports_) November 27, 2026

Si bien la institución española estaría valorando su evolución, todavía no le habría ofrecido garantías de contar con un papel destacado en el esquema de José Mourinho. Por ende, el mediocampista quiere priorizar la continuidad y el protagonismo que ha encontrado en el Como de la Serie A, aunque un gigante de la Premier League podría modificar el escenario.

La competencia que podría alejarlo de Madrid

Uno de los factores que pesarían en la decisión de Paz sería la competencia interna que encontraría en el grupo. Futbolistas como Jude Bellingham y Arda Güler aparecen como alternativas importantes para ocupar posiciones de creación en el mediocampo ofensivo, lo que complicaría sus posibilidades de conseguir continuidad.

En ese contexto, el argentino buscaría evitar un regreso en el que tuviera que pelear desde atrás para ganarse un lugar. Su crecimiento en Italia le ha permitido convertirse en uno de los principales protagonistas del Como bajo la conduccón de Cesc Fábregas, una condición que no estaría dispuesto a perder en esta etapa de su carrera.

El Manchester United aparece como una alternativa

Mientras el Real Madrid no tendría asegurado el regreso del canterano, el Manchester United seguiría de cerca su situación. De acuerdo con The Athletic, el conjunto inglés lo contempla como un posible reemplazante de Bruno Fernandes, cuyo futuro contractual todavía presentara interrogantes.

El portugués habría frenado las negociaciones para renovar su vínculo, que finaliza al término de la temporada 2026/27, aunque el club tiene la posibilidad de extenderlo por un año adicional. Si finalmente se produjera su salida, Paz podría convertirse en uno de los candidatos para ocupar su posición.

El United podría avanzar por el fichaje de Nico Paz si Bruno Fernandes abandona Old Trafford | Nicolò Campo/GettyImages

Aunque Old Trafford no sería necesariamente su destino preferido, el proyecto deportivo de los ingleses le puede resultar atractivo. La clasificación a la próxima UEFA Champions League también podría tener un peso importante en una eventual decisión.

Un presente que explica el interés europeo

En la temporada 2026/27, Paz acumula seis goles y ocho asistencias en 16 encuentros oficiales con el Como, entre la Serie A y la máxima competencia europea. Con continuidad, protagonismo y un rendimiento en crecimiento, el argentino tiene varios motivos para analizar cuidadosamente su próximo paso.

El Real Madrid todavía conserva una carta para recuperarlo, pero el Manchester United podría convertirse en un competidor si decide avanzar por su fichaje.

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