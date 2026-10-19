El record que alcanzó Diomandé en la victoria del Real Madrid ante el Sevilla

El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 4-1 ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, pero el resultado no fue la única noticia que dejó el encuentro: Yan Diomandé aprovechó su oportunidad para firmar una actuación que ya forma parte de los registros históricos del club y superar una marca que pertenecía a Jude Bellingham.

Con apenas 19 años y 338 días, el delantero se convirtió en el jugador más joven del conjunto merengue en marcar y repartir una asistencia en un mismo partido de LaLiga durante el siglo XXI. De esta manera, dejó atrás el registro del inglés, quien había alcanzado ese hito con 20 años y 51 días.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Diomandé dejó su huella ante el Sevilla

La actuación del marfileño fue uno de los puntos destacados de una tarde en la que el equipo dirigido por José Mourinho mostró una de sus mejores versiones de la temporada 2026/27.

Diomandé disputó los 90 minutos y tuvo participación directa en dos de los goles del Madrid: a los 82 minutos, marcó el cuarto tanto para sentenciar una victoria que le permitirá al equipo llegar con confianza a sus próximos compromisos.

Su contribución también quedó reflejada en una asistencia, una faceta que refuerza el valor de su actuación; más allá de su capacidad para definir, el atacante demostró que puede intervenir en distintas fases de la jugada ofensiva y marcar diferencias en el último tercio del campo.

Su actuación ante el Sevilla no solo representa un logro individual, sino que también alimenta las expectativas sobre su evolución dentro de un plantel repleto de alternativas ofensivas.

⚪️✨ José Mourinho: “I am very happy with Diomande. He has a lot to work on, and he has many things he needs to improve. He need to work on his finishing”.



“He gets to a lot of dangerous positions, but he needs to learn to relax more and make a better decision in last touch”. pic.twitter.com/n756R1VnBn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2026

Mourinho, ante una nueva alternativa ofensiva

El rendimiento de Diomandé supone una noticia positiva para Mourinho, que cuenta con otra opción capaz de aportar gol y creatividad. Su juventud le ofrece margen para seguir creciendo, aunque deberá mejorar algunos aspectos de su juego y adaptarse a las exigencias de los partidos de mayor dificultad.

Con el clásico del próximo domingo frente al FC Barcelona cada vez más cerca, el delantero tendrá una nueva oportunidad para demostrar su valor. Después de superar el récord de Bellingham, el siguiente paso será confirmar que puede ganarse un lugar importante en los planes del entrenador.