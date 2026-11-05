El Top 10 de camisetas más vendidas de la MLS en 2026

La Major League Soccer hizo oficial la lista de las camisetas más vendidas del año y como de costumbre desde su arribo, Lionel Messi, se puso a la cabeza con la casaca del Inter Miami y su característico dorsal 10.

El podio lo completó el surcoreano Son Heung-Min de Los Angeles Football Club y el alemán del Vancouver Whitecaps, Thomas Müller.

Enseguida de ellos, aparecieron el polaco Robert Lewandowski y el francés Antoine Griezmann del Chicago Fire y Orlando City, respectivamente, elementos que se incorporaron al campeonato norteamericano el pasado verano.

Con Leo Messi a la cabeza por cuarto año consecutivo, estas son las camisetas más populares de la @MLSes en 2026. 👕🔝 pic.twitter.com/4J3QxIuWFC — MLS Español (@MLSes) November 3, 2026

Más abajo en el ranking aparecieron otros elementos también interesantes y en la siguiente lista te los nombramos.

10. Rodrigo De Paul – Inter Miami CF

Rodrigo De Paul con el Inter Miami CF | Megan Briggs/GettyImages

El mediocampista argentino y campeón del mundo en Qatar 2022. Fue una pieza fundamental de la selección argentina y del Atlético de Madrid.



Su asociación con Messi y su condición de campeón mundial le han permitido consolidar rápidamente su popularidad en Miami.

9. Hany Mukhtar – Nashville SC

Hany Mukhtar con Nashville SC | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

El goleador de origen alemán es una de las principales figuras históricas de Nashville SC y uno de los referentes ofensivos de la liga.



Este jugador representa el atractivo de las estrellas que construyen su reputación dentro de la propia MLS, sin depender de una trayectoria previa en grandes clubes europeos.

8. Luis Suárez – Inter Miami CF

Luis Suárez con Inter Miami CF | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

El histórico delantero uruguayo, exfigura del Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid es una de las estrellas vigentes de la liga y el Inter Miami con casi 40 años sigue siendo un romperredes excepcional con olfato e instinto goleador que muchos envidiarían a los 25 años.



Su vínculo con Messi y su trayectoria internacional mantienen una enorme popularidad entre los aficionados siendo parte de las mejores generaciones de centro delanteros en la época moderna.

7. Denis Bouanga – LAFC

Denis Bouanga con LAFC | Luke Hales/GettyImages

El atacante gabonés es uno de los futbolistas más importantes de LAFC y una figura consolidada en la MLS. El jugador ha sido reconocido como uno de los mejores goleadores de la competencia.



Su popularidad está estrechamente relacionada con su rendimiento deportivo y su protagonismo en LAFC.

6. Cavan Sullivan – Philadelphia Union

Cavan Sullivan con Philadelphia Union | Icon Sportswire/GettyImages

El mediocampista de Philadelphia Union es un talento emergente de apenas 17 años, atraviesa una temporada de explosión futbolística y ya dejó su huella en la historia.



En septiembre se convirtió en el jugador más joven en ganar el premio al Jugador del Mes de la MLS. Después, en octubre, hizo historia con la selección masculina de Estados Unidos al convertirse en el goleador más joven en la historia del programa, durante una victoria 3-0 frente a México.

5. Antoine Griezmann – Orlando City SC

Antoine Griezmann con el Orlando City SC | Grant Halverson/GettyImages

El campeón del mundo con Francia en 2018 y figura histórica del Atlético de Madrid había dado señales de querer arribar a Estados Unidos en algún punto de su carrera y eso se dio más pronto de lo pensado.



Su llegada a Orlando representó un fichaje de enorme prestigio para la MLS y el mercado estadounidense.

4. Robert Lewandowski – Chicago Fire FC

Robert Lewandowski apenas llegó en verano con el Chicago Fire FC | Michael Reaves/GettyImages

Uno de los datos más llamativos es que llegó durante el verano y terminó entre los cinco primeros.



La MLS destaca que la camiseta de Lewandowski fue la más vendida de toda la liga desde su llegada a Chicago en junio. Esto muestra cómo un fichaje internacional importante puede generar ingresos comerciales prácticamente desde el primer momento.

3. Thomas Müller – Vancouver Whitecaps FC

Thomas Müller con Vancouver Whitecaps FC | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

La posición del alemán con Vancouver Whitecaps refleja el atractivo de un campeón del mundo y una figura histórica del Bayern Múnich.



El goleador arribó a Canadá y de inmediato se notó su impacto con dicho club e inclusive fue subcampeón de la MLS Cup 2025.

2. Son Heung-Min – LAFC

Son Heung-Min ha destacado con LAFC | Luke Hales/GettyImages

En segundo lugar, se encuentr Son Heung-Min que tras su llegada a LAFC conectó a la MLS con el enorme mercado futbolístico de Corea del Sur y Asia.



Además, el exjugador Spur ha brillado desde su llegada a California siendo referente del conjunto Black and Gold y de la propia liga.

1. Lionel Messi – Inter Miami CF

Messi ha sido la camiseta más vendida de la MLS por cuatro campañas seguidas | JOSEPH PREZIOSO/GettyImages

Messi encabeza la lista por cuarta temporada consecutiva. Su liderazgo confirma que sigue siendo el principal referente comercial de la liga.



Su camiseta combina varios factores como su reconocimiento mundial, la popularidad de Inter Miami, así como su legado con Argentina y el fútbol internacional.

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