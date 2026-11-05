El XI más caro de la Champions League 26/27

La Champions League es el torneo de clubes más prestigioso del planeta. El certamen donde los mejores jugadores y los mejores equipos van en busca de la gloria eterna. Conquistarla es la obsesión de muchos y un lugar asegurado en la historia.

En la edición 2026/27 compiten varios de los futbolistas más cotizados del mercado: cracks consagrados, jóvenes que ya son figuras y jugadores que valen más que el plantel completo de muchos equipos. Con los valores de mercado actuales de Transfermarkt como referencia, armamos el once más caro del torneo.

1. Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Carl Recine/GettyImages

El dueño del arco de este once está valuado en 45 millones de euros, una cifra altísima para un arquero. El italiano es desde hace años uno de los mejores del mundo en su puesto. Llegó al Manchester City en septiembre de 2025 y en su primera temporada en Inglaterra ganó la FA Cup y la Copa de la Liga.



Su historia con la Champions empezó tarde, porque en sus años en el Milan el club no jugaba el torneo. Debutó con el PSG en 2021 y, tras varias eliminaciones dolorosas, en 2025 se dio el gusto de levantar la Orejona: fue figura en las series ante Liverpool, Aston Villa y Arsenal, y el PSG terminó goleando 5-0 al Inter en la final de Múnich. Ahora busca repetir con la camiseta celeste.

2. Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Fenerbahce v Liverpool - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

El húngaro vale 100 millones de euros y es uno de las jugadores que mayor importancia adiquirió en el Liverpool en el último año. La versatilidad con la que juega es una de sus mayores virtudes. Aunque es mediocampista, también rinde como lateral derecho o incluso de mediapunta. Su pegada es una de las grandes armas con las que cuentan los Reds.



Con los Reds todavía mantiene una cuenta pendiente en Champions ya que hasta el momento no pudo pasar de cuartos de final.

3. Pau Cubarsí (FC Barcelona)

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | DeFodi Images/GettyImages

Tenía 17 años y apenas un puñado de partidos en Primera cuando le tocó debutar en la Champions, nada menos que en unos octavos de final ante el Napoli, en 2024. Desde aquella noche no volvió a salir del equipo, y en la edición siguiente ya era una de las piezas del Barcelona que llegó a semifinales y cayó ante el Inter.



Con 19 años y un título del mundo bajo el brazo, vale 100 millones de euros, y es el defensor más caro del mundo.

4. Willian Pacho (PSG)

Paris Saint-Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Jean Catuffe/GettyImages

Dos temporadas en París, dos Champions League. Así de corto y así de impactante es el recorrido de Willian Pacho con el PSG. Llegó en 2024 desde el Eintracht Frankfurt sin demasiado ruido y terminó levantando la Orejona ante el Inter en Múnich y un año después, ante el Arsenal en Budapest.



Valuado en 80 millones de euros, zurdo, rápido y fuerte en el mano a mano, se banca los metros que deja a la espalda un equipo que presiona arriba como el de Luis Enrique. Y a eso le suma una prolija salida desde el fondo.

5. Achraf Hakimi (PSG)

Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Otro bicampeón de Europa con el PSG en el equipo más valioso de la Champions 2026/27. El marroquí fue determinante en las dos conquistas, abriendo el marcador en la final ante el Inter en Múnich y convirtiendo su disparo en la definición ante el Arsenal.



Vale 80 millones de euros y sigue siendo el mejor lateral derecho del mundo.

6. Jude Bellingham (Real Madrid)

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Quality Sport Images/GettyImages

En su primera temporada con la camiseta del Real Madrid, el inglés se consagró campeón de Europa ante el Borussia Dortmund, el club que lo había lanzado a la élite.



Desde entonces, vivió de todo: lesiones, temporadas irregulares y la eliminación en cuartos ante el Bayern la edición pasada. Pero en el Mundial volvió a mostrar por qué vale 160 millones de euros, siendo el mediocampista más caro de este once. Llega al área como un nueve, recupera como un cinco y en los partidos grandes siempre quiere la pelota.

7. Pedri (FC Barcelona)

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Hay jugadores que se miden por sus goles y otros por lo que le pasa al equipo cuando no están. Pedri es de estos últimos. Cuando juega, el Barcelona respira, la pelota circula con sentido y todo parece más fácil de lo que es. Ese talento, poco vistoso en las estadísticas, vale hoy 150 millones de euros.



Debutó en la Champions en 2020, todavía con 17 años, en una época en la que el Barça se despedía temprano de Europa. Creció junto con la reconstrucción del club y su mejor recorrido llegó en 2024/25, con la semifinal ante el Inter. Campeón de LaLiga y del mundo con España, la Orejona es casi lo único que le falta.

8. Lamine Yamal (FC Barcelona)

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Lamine Yamal comparte con Haaland el título de jugador más caro de este once con una cotización de 220 millones de euros. Y lo hace con apenas 19 años, siendo campeón del mundo y con todo por delante.



En la Champions ya dejó su firma, aunque levantar la Orejona es su gran cuenta pendiente. A su regate corto, los cambios de ritmo y su zurda mágica cada vez le agrega una mayor comprensión del juego.

9. Michael Olise (Bayern Múnich)

FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Hace poco más de dos años jugaba en el Crystal Palace y la Champions era algo que miraba por televisión. Su llegada al Bayern en 2024 lo convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa, aunque todavía no pudo conquistar la Champions (cayó en cuartos de final con Inter y en semis con PSG).



Socio ideal para Harry Kane, zurdo y gambeteador imparable hoy vale 180 millones de euros. Pero su cotización, todo indica, todavía no tocó techo.

10. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

Más de 70 goles, una final, varios títulos de goleador… y ninguna Orejona. La Champions es la gran deuda de Kylian Mbappé. Llegó a semifinales con el Mónaco a los 18 años, perdió la final de 2020 con el PSG ante el Bayern y la temporada pasada, ya en el Real Madrid, fue el máximo goleador con 15 tantos. Aun así, el Madrid se despidió en cuartos.



De todas formas, el francés sigue siendo el delantero más temible del planeta, valuado en 200 millones de euros. Este año ya superó a Raúl en la tabla histórica de goleadores del torneo, fue Pichichi, ganó la Bota de Oro del Mundial y terminó segundo en el Balón de Oro, solo detrás de Kane.

11. Erling Haaland (Manchester City)

Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - League Phase - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Su carta de presentación en la Champions fue un hat-trick en su debut con el Salzburgo. Desde entonces no paró. Fue goleador del torneo con el Dortmund en 2020/21, lo volvió a ser con el City en 2022/23, el año en que ganó la Orejona y le marcó cinco goles al Leipzig en una sola noche, y hoy suma 61 goles en 60 partidos, siendo el séptimo máximo goleador histórico de la competición.



Goleador único en su especie, combina potencia, velocidad y definiciones quirúrgicas. Se mete en el once más valioso con una cotización de 220 millones de euros.

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