La directiva de Monterrey ya habría comenzado a valorar diferentes alternativas dentro del mercado de fichajes de invierno. La prioridad del club sería reforzar la zaga y, para ello, habrían puesto la mirada en Jesús Alejandro Gómez, actual futbolista de los Xolos de Tijuana.

De acuerdo con información de Francisco Arredondo para Mediotiempo, el defensor mexicano forma parte de la lista de candidatos que tiene sobre la mesa la dirigencia del Monterrey. Su nombre habría recibido el visto bueno de Matías Almeyda, quien busca incrementar sus opciones dentro de la última línea.

#DesdeElVestidor | La nueva opción para Rayados: Jesús Alejandro 'Pue' Gómez



"Varios son los nombres que Rayados tiene en cartera y que habrían sido palomeados por el técnico Matías Almeyda"



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Según la citada fuente, ahora mismo, las gestiones se encuentran en una etapa inicial y no existiría una oferta formal por parte del cuadro regiomontano. La directiva está evaluando las condiciones de un posible movimiento, así como la viabilidad económica de incorporar al futbolista de cara al siguiente semestre.

Almeyda consideraría necesario fortalecer la defensa. Está claro que hay una disparidad severa entre la calidad de Monterrey entre ataque y defensa, motivo que lleva al técnico a esperar el arribo de un central de poder.

Rayados valoraría el fichaje de Jesús Gómez | ULISES RUIZ/GettyImages

La postura de los Xolos de Tijuana no representaría, en principio, un impedimento para la operación. El conjunto fronterizo estaría dispuesto a negociar la salida de Jesús Gómez durante el próximo mercado de transferencias. Sin embargo, sus pretensiones económicas podrían convertirse en el principal obstáculo para concretar el movimiento.

Desde Tijuana esperan obtener una cifra considerable por la venta del zaguero mexicano, aunque todavía no ha trascendido una cantidad específica. En ese sentido, corresponderá a la directiva del Monterrey determinar sus límites de inversión de cara al invierno.

Gómez no es necesariamente la única alternativa que maneja Rayados para fortalecer su defensa. El cuadro regio mantiene abiertas diferentes posibilidades y deberá definir sus prioridads conforme avance la planificación deportiva. Por lo pronto, el interés existe, aunque todavía queda un camino importante por recorrer para materializar su fichaje.

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