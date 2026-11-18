La capacidad de Federico Valverde para adaptarse a distintas funciones lo convirtió en uno de los jugadores más valiosos del Real Madrid. Su potencia física, recorrido, compromiso defensivo y aporte en ataque le permiten responder en diferentes zonas del campo.

Sin embargo, su polivalencia también abre un interrogante en el equipo de José Mourinho: ¿dónde puede ofrecer su mejor rendimiento? Si bien el mediocampo es el sector en el que desarrolló gran parte de su carrera, su desempeño como lateral derecho representa una variante que el entrenador portugués no parece dispuesto a descartar.

Por eso, la elección podría terminar siendo una cuestión de necesidades colectivas antes que de preferencias individuales.

El mediocampo, donde puede explotar sus principales virtudes

Históricamente, Valverde construyó su mejor versión como mediocampista. Desde ahí puede aprovechar su inteligencia para interpretar los espacios, recuperar la pelota e incorporarse al ataque desde segunda línea. Su presencia aporta dinamismo a la circulación y permite que el equipo tenga una alternativa más para avanzar mediante transiciones rápidas.

Valverde y el dilema de su posición en el Real Madrid | Clive Brunskill/GettyImages

Además, a diferencia de lo que pasa cuando ocupa el lateral derecho, en la mitad de cancha dispone de mayor libertad para intervenir en distintas fases del juego. Puede retroceder para colaborar en la salida, presionar a los rivales o ganar metros para sorprender cerca del área. Sin embargo, esa función también exige una mayor participación en la distribución y construcción de las jugadas, especialmente cuando el Real Madrid necesita encontrar espacios ante defensas cerradas.

¿Por qué Mourinho lo prefiere como lateral derecho?

La alternativa de utilizarlo en defensa tiene una explicación futbolística. El técnico portugués encontró una combinación interesante entre el uruguayo y Arda Güler por el sector derecho. El propio Mourinho reconoció que el Madrid desarrolla un mejor fútbol por esa banda cuando ambos coinciden y destacó su satisfacción con el rendimiento del ex Peñarol en esa posición.

La experiencia también dejó argumentos para sostener esa decisión. En un análisis publicado en octubre, Mundo Deportivo destacó su mejoría cuando pasó del mediocampo al lateral derecho frente al Villarreal. En aquel encuentro, una de sus incorporaciones por la banda terminó siendo determinante para generar la jugada del gol de Diomande.

De todas maneras, utilizarlo como defensor también supone ciertos riesgos. Valverde no es un lateral natural y su principal aporte ofensivo podría dejar espacios a su espalda si el equipo pierde la pelota. Además, ubicarlo permanentemente en esa posición significaría quitarle al mediocampo a uno de sus futbolistas con mayor capacidad para cubrir terreno.

La falta de alternativas también condiciona la decisión

Otro factor que explica la apuesta de Mourinho es la composición del plantel. El portugués reconoció que el equipo fue confeccionado pensando en Valverde como centrocampista y con Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries como alternativas para el lateral derecho. Sin embargo, también admitió que necesita más opciones en la zona central.

Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch aparecen entre los nombres que mencionó el entrenador para cubrir ese sector, aunque considera que no son suficientes. Por ese motivo, anticipó que el uruguayo también volverá a jugar en el mediocampo durante la temporada.

💣 Si finalmente Valverde se queda como lateral, el próximo movimiento del Real Madrid será ir a por un MEDIOCENTRO,



🔜 Sería para el PRÓXIMO VERANO porque quieren a ALGUIEN DE PESO.



‼️La excepción sería que hubiese una oportunidad de mercado, pero habría que estudiarla.



ℹ️… pic.twitter.com/7LbtwwpNjq — Madridista Hoy (@madridistahoy) November 16, 2026

En sus declaraciones, el luso incluso destacó que la responsabilidad de ser capitán implica estar disponible para ocupar cualquier posición que necesite el equipo. Una postura que refleja la importancia que le atribuye al futbolista, aunque no resuelve definitivamente el debate sobre dónde debería jugar.

¿Cuál sería la mejor decisión para el Real Madrid?

La respuesta depende de qué necesite el equipo en cada partido. Si el objetivo es potenciar la salida ofensiva por la derecha y aprovechar las asociaciones con Güler, Valverde como lateral puede representar una solución interesante. En cambio, si Mourinho necesita mayor despliegue, intensidad y capacidad para conectar defensa y ataque en el centro del campo, su presencia como mediocampista parece difícil de reemplazar.

Una tercera posibilidad sería aprovechar su polivalencia sin convertir ninguna de las dos posiciones en una ubicación definitiva. De esa manera, el entrenador podría modificar su función según el rival, el desarrollo del encuentro y la disponibilidad de otros futbolistas.

Para el Real Madrid, probablemente la mejor decisión no sea elegir una posición para toda la temporada, sino encontrar el equilibrio que permita aprovechar al máximo a uno de sus futbolistas más determinantes.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID