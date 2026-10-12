¿En qué punto se encuentra la renovación de Harry Kane con el Bayern Múnich?

La renovación de Harry Kane con el Bayern Múnich está cada vez más cerca de concretarse: las negociaciones entre el delantero y la directiva del conjunto alemán avanzan de manera positiva y ya existe un principio de acuerdo para extender su contrato, que actualmente finaliza en junio de 2027.

Sin embargo, todavía quedan algunos detalles por resolver antes de que ambas partes puedan anunciar oficialmente la operación.

🚨🚨| Harry Kane is on FIRE as he has registered SEVENTEEN goal contributions in NINE games for club and country. 🔥😮‍💨



🏟️ 9 Matches

⚽️ 12 Goals

🅰️ 5 Assists pic.twitter.com/Hn86zuLxu9 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Los detalles que retrasan la firma de Kane

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, confirmó que las conversaciones atraviesan una etapa favorable y explicó los motivos por los que el acuerdo todavía no está cerrado. Según sus declaraciones al diario Bild, las cuestiones pendientes están relacionadas principalmente con los derechos de imagen y otros aspectos vinculados a los derechos de personalidad del futbolista.

El dirigente también descartó que existan diferencias importantes respecto a la duración del nuevo vínculo. Además, se mostró muy optimista sobre la posibilidad de alcanzar una resolución próximamente, especialmente porque Kane y su familia están cómodos en Múnich.

La intención del club es extender el contrato del inglés, como mínimo, hasta junio de 2029. Aún así, también existe la posibilidad de que el vínculo se prolongue hasta 2030, una alternativa que dependerá de las condiciones que terminen acordando las partes.

Por qué el Bayern quiere retener a Kane

A sus 33 años, Kane continúa siendo una de las figuras principales del equipo y su rendimiento respalda la apuesta de la institución por asegurar su continuidad a largo plazo.

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | EyesWideOpen/GettyImages

El propio futbolista manifestó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su prioridad pasa por continuar en Alemania. Esta predisposición facilitó las negociaciones, ya que el jugador no tendría como objetivo buscar una nueva experiencia en otro club.

En el apartado económico, el delantero percibe alrededor de 25 millones de euros por temporada y, según las informaciones disponibles, su renovación no implicaría una modificación significativa de esa cifra. De esta manera, el Bayern buscaría mantener la estructura salarial acordada con una de sus principales estrellas.

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