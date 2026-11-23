El Real Madrid ha recibido una noticia inesperada durante su último entrenamiento en Valdebebas antes del compromiso de este martes frente al PSV por la UEFA Champions League 2026/27.

Endrick no participó de la sesión y posteriormente los servicios médicos del club confirmaron que sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda.

¿Cuánto tiempo estará de baja Endrick?

De acuerdo con el parte médico publicado por el Madrid este lunes, el delantero quedó pendiente de evolución, aunque las primeras estimaciones apuntarían a un período de recuperación de entre dos y tres semanas.

Una ausencia que modifica los planes

La baja del brasileño representa un contratiempo para el cuerpo técnico, que no podrá contar con una alternativa ofensiva de cara al encuentro europeo.

Endrick llegaba después de disputar 119 minutos durante el último parón internacional con Brasil: participó durante 19 minutos frente a Japón y completó el partido ante Singapur. Además, había sumado otros 19 minutos en el reciente compromiso frente al Celta.

Su ausencia representa una alternativa menos para Mourinho en el frente ofensivo, especialmente en una etapa con varios compromisos importantes y en una etapa en la que el delantero todavía busca consolidarse dentro de la rotación del técnico.

Dumfries finalmente estará disponible

La otra sorpresa de la jornada tuvo como protagonista a Denzel Dumfries. El lateral arrastraba un golpe en el tobillo derecho y su presencia estaba en duda hasta último momento.

Sin embargo, consiguió superar las molestias y finalmente apareció en la convocatoria para enfrentar al PSV. El defensor había disputado los 180 minutos de los dos compromisos de Países Bajos durante la fecha FIFA, aunque descansó por completo frente al Celta.

El Madrid busca prolongar su buen momento en Champions

El equipo merengue llega a la quinta jornada de la fase liga de la Champions con un registro perfecto de cuatro victorias en cuatro presentaciones, después de superar al Inter (2-1), la Roma (4-3), el Leipzig (4-1) y el AEK de Atenas (3-2).

Con 12 puntos, buscará prolongar su buen comienzo y dar otro paso hacia la clasificación directa a los octavos de final.

El Real Madrid buscará una nueva victoria en la Champions League para mantenerse entre los primeros puestos de la fase liga | Vasile Mihai-Antonio/GettyImages

Después de recibir al PSV, el Madrid volverá a enfocarse en LaLiga, donde tendrá que enfrentarse al Alavés (28 de noviembre), a la Real Sociedad (2 de diciembre) y al Athletic Club (6 de diciembre).

En el calendario europeo, el siguiente desafío será frente al Arsenal, el 9 de diciembre, en Londres. Posteriormente, recibirá al Osasuna (13 de diciembre) y visitará al Deportivo (20 de diciembre). Además, tendrá que afrontar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, antes de cerrar el año.

Con este panorama, la lesión de Endrick representa una alternativa menos para Mourinho en un tramo de temporada que exigirá rotaciones y profundidad del plantel.

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