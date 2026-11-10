Endrick siembra las dudas sobre su futuro en el Real Madrid: "Solo quiero jugar"

El futuro de Endrick en el Real Madrid todavía es una incógnita: el delantero atraviesa una etapa en la que necesita continuidad para seguir creciendo y ganarse un lugar en la élite del fútbol europeo.

En la previa de los compromisos de Brasil por la fecha FIFA, Endrick habló sobre su situación en el conjunto merengue y dejó abierta la posibilidad de un cambio de rumbo en enero. Además, se refirió a su vínculo con José Mourinho y destacó el respaldo personal que recibe del entrenador.

Endrick no descartó cambios en enero

Durante su diálogo con los medios, el futbolista reconoció que todavía no tiene certezas sobre lo que sucederá cuando se abra el mercado de pases. Si bien manifestó su deseo de continuar progresando, también dejó claro que necesita encontrar un contexto que le permita tener mayor protagonismo dentro del campo de juego.

"Solo tengo 20 años, así que veré cómo se desarrollan las cosas. Solo quiero jugar, estar feliz y ayudar a mis compañeros. No sé qué pasará en enero, eso está en manos de Dios", expresó.

🚨 Endrick: “January window? I don’t know what will happen. It’s in God’s hands. I only ask for what’s best for my career.



Whatever is meant to happen, will happen.



I just want to play, be happy, and help my teammates.



Madrid is a wonderful city, but I will do whatever it… pic.twitter.com/mrlhywj540 — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 10, 2026

Sus palabras vuelven a instalar interrogantes sobre su continuidad en el Real Madrid. La falta de oportunidades puede convertirse en un factor determinante a la hora de analizar su futuro, especialmente por las expectativas que existen alrededor de uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol brasileño.

La prioridad de Endrick es jugar y crecer

Más allá de la incertidumbre, el brasileño evitó transmitir un mensaje de ruptura con el conjunto madridista. Por el contrario, explicó que su intención es tomar la decisión que resulte más conveniente para su desarrollo profesional, sin perder de vista el vínculo que mantiene con la institución y su entorno familiar.

"Solo pido lo mejor para mi carrera. Lo que esté destinado a suceder, sucederá. Mantendré los pies en la tierra y seguiré dando lo mejor de mí", señaló.

Además, reconoció que su vida en España tiene aspectos que valora especialmente. "Madrid es una ciudad maravillosa, está allí mi familia, pero siempre haré lo que sea necesario para avanzar en mi carrera", agregó.

El respaldo de Mourinho, un factor importante

Uno de los aspectos más destacados de sus declaraciones estuvo relacionado con Mourinho. Endrick tuvo palabras de agradecimiento para el entrenador portugués y explicó que el apoyo que recibe de su parte trasciende las cuestiones futbolísticas; según contó, el técnico mantiene un contacto frecuente con él y se interesa por su bienestar personal.

"Tengo mucha fe en Mourinho. Todos los días se acerca a preguntarme cómo estoy, pero no para hablar de fútbol, sino de mi vida personal", reveló el delantero.

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El brasileño también reconoció que ese trato influye positivamente en su motivación. Aunque la falta de minutos representa una preocupación para su carrera, el acompañamiento del entrenador es un aspecto que valora y que fortalece su compromiso.

"Siempre daré todo por el Real Madrid porque el club está por encima de todo, pero con el cariño y la atención que Mourinho me demuestra, estoy aún más motivado para darlo todo", aseguró.

Por ahora, el delantero mantiene la concentración en sus compromisos internacionales y deja abierta la puerta a diferentes posibilidades. Enero será una fecha clave para conocer qué camino tomará, con la necesidad de sumar protagonismo como uno de los principales argumentos para definir su futuro.

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