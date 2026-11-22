El Villarreal está dando una gran sorpresa en el Camp Nou ganando parcialmente por 2-0 y fue justamente Lamine Yamal el que falló un penal para poner al FC Barcelona a tiro del empate antes del descanso. La decisión del colegiado Alejandro Hernández Hernández llamó por demás la atención y el Submarino Amarillo se podría haber sentido tremendamente perjudicado.

El canadiense Tani Oluwaseyi, autor del segundo gol, quedó mal parado ante un enganche de Lamine Yamal y le cruzó la pierna por detrás intentando cortar su carrera. El contacto existió, pero se instaló el debate sobre si la fuerza del choque fue suficiente como para tumbar al 10 del Barcelona, que voló rumbo al césped del área.

🚨 PENALTY FOR BARCELONA... LAMINE YAMAL IS JUDGED TO HAVE BEEN FOULED pic.twitter.com/I5zC4z0exT — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 22, 2026

El equipo de Iñigo Pérez sorprendió a todos con dos golpes tempraneros en el mítico recinto de la Ciudad Condal: a los cinco minutos fue Tajon Buchanan el que abrió el marcador, mientras que la cuenta fue ampliada por el ya mencionado Oluwaseyi a los siete. Lamine Yamal, increíblemente, falló el penalti a los 22, enviando la pelota rasante por el costado del palo izquierdo de Peter Gulacsi, que se había volcado a su poste derecho.

Con este resultado, LaLiga está que arde: el FC Barcelona y el Real Madrid comparten la cima con 33 puntos cada uno, mientras que el Atlético de Madrid tiene la chance de, si le gana al Getafe, quedar a dos puntos de la punta de la clasificación. El triunfo agónico de los dirigidos por José Mourinho frente al Celta de Vigo toma cada vez más valor.

Tras este partido, el Barça viajará a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah en el Olímpico de Bakú por la quinta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde está momentáneamente en zona de clasificación directa a los octavos de final.