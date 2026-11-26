Se están jugando los primeros 45 minutos del partido de ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026 entre el Club de Fútbol Monterrey y las Águilas del América, y la escuadra regiomontana ya rema a contracorriente.

Y es que apenas al minuto 10 del primer tiempo, el lateral Ricardo Chávez cometió una falta imprudente en contra de Perea. El una primera instancia, el silbante lo sancionó con una tarjeta amarilla.

Sin embargo, tras consultarlo con el VAR, el árbitro no se la pensó dos veces y le sacó la tarjeta roja al ex futbolista del Atlético de San Luis, dejando a sus compañeros con uno menos en un duelo que podría condenar el destino de la Pandilla en el Apertura 2026.

Esta fue la jugada por la expulsaron a Rica Chávez, y por la que ahora Rayados, tal como ocurrió el fin de semana pasado, ante los Pumas de la UNAM, juegan con uno menos dentro del terreno de juego:

🛑EXPULSIÓN🛑



El rica Chavez de @Rayados realiza una entrada con los tachones y fuerza excesiva sobre la pierna del jugador de @ClubAmerica



El árbitro sacó amarilla y el VAR lo llama correctamente. pic.twitter.com/4UyHcNY8Ba — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) November 26, 2026

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre el América y el Monterrey?

El encuentro de vuelta de esta emocionante llave se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre, en punto de las 21:10 hrs (tiempo de México). Dicho compromiso se jugará en la cancha del estadio Banorte, por lo que Rayados jugará en calidad de visitante.

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en una liguilla, fue también en las instancias de cuartos de final, pero del torneo de Apertura 2025. La ida se jugó en la cancha del estadio BBVA y ganó Rayados, por un contundente marcador de 2-0.

Para la vuelta, la escuadra capitalina ya había empatado el marcador global, pero con un gol agónico de Germán Berterame la Pandilla del Cerro de la Silla logró avanzar a semifinales.

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