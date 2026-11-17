Erik Lira se ha consolidado como uno de los futbolistas mexicanos de mayor proyección internacional. El capitán de Cruz Azul tuvo la oportunidad de medirse ante algunos de los mejores jugadores del planeta durante la pasada Copa del Mundo, escenario en el que recibió un reconocimiento muy especial de Jude Bellingham.

El contención mexicano reveló que la figura del Real Madrid se acercó a él durante el enfrentamiento entre México e Inglaterra. Para sorpresa del futbolista de Cruz Azul, el seleccionado inglés le dedicó palabras de admiración por sus condicions futbolísticas e incluso le auguró un futuro prometedor dentro del balompié internacional.

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Erik Lira confesó lo que le dijo Jude Bellingham tras eliminarlos del Mundial 2026. ❌



🗣️ “Eres un gran jugador, ojalá juegues en un equipo grande” pic.twitter.com/bNaLX6oAGb — MedioTiempo (@mediotiempo) November 16, 2026

"En el partido vs Inglaterra Jude Bellingham me dijo que era un gran jugador y que ojalá algún día jugará en un equipo grande", confesó Lira, quien tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con uno de los mediocampistas más reconocidos del fútbol mundial durante la máxima justa de selecciones nacionales.

Por su parte, el capitán de Cruz Azul también tuvo palabras de reconocimiento hacia el jugador del Real Madrid y le expresó su deseo de que Inglaterra conquistara el título mundial. "Le dije a Jude Bellingham 'ojalá ustedes sean campeones del mundo'" afirmó el futbolista mexicano al recordar aquel encuentro.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Las palabras del mediapunta inglés cobran especial relevancia en medio de las aspiraciones profesionales de Erik Lira. El mexicano mantiene intacto el deseo de abandonar la Liga MX en algún momento de su carrera para afrontar el desafío de competir en Europa, donde espera continuar con su crecimiento como futbolista.

El seleccionado nacional tiene claro que su siguiente gran objetivo profesional pasa por dar el salto al fútbol europeo. Si bien su condición de referente y capitán de Cruz Azul le permite disfrutar de un escenario privilegiado dentro del balompié mexicano, Lira no renuncia a la posibilidad de asumir nuevos retos.

Tras fallar en el verano con dicho sueño, se entiende que Erik y su entorno trabajan con el fin de cumplir la meta en el invierno que se aproxima.

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