La selección mexicana salió avante en una noche de peso en el Estadio BBVA. México cumplió con un triunfo por la mínima ante Jamaica, consiguiendo así su boleto a las semifinales de la Nations League donde se medirá uno a uno en contra de su similar de Estados Unidos.

Tras el cotejo, el capitán de la selección nacional, Erik Lira, ofreció declaraciones mediante las cuales externó su tranquilidad por la victoria más allá de la formas con el balón.

“LA AFICIÓN ESTÁ EN TODO SU DERECHO DE EXPRESARSE”😳🔥



Lira sabe que la afición mexicana tiene derecho a abuchearlos, pero quieren demostrar a todos ser un país unido.



📹 @EnriqueSecSanti pic.twitter.com/n43VDUIcwd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 18, 2026

"Era importante ganar para todos. Necesitábamos este clic, este cambio; la actitud fue de ganar cueste lo que cueste. Estamos tranquilos con lo que viene... hemos hablado todos, no por ser el capitán me tocó a mí; cualquiera puede salir con el gafete, esta es una selección así.



Se habló como grupo, cerramos filas y sabíamos que en casa no podíamos dar una imagen así. Tratamos de que la gente se sienta identificada. No hay que conformarnos, aún no logramos nada. Cada rival es difícil y todos nos quieren ganar. Hay que demostrar que estamos para grandes cosas".

Sobre su jugada individual donde evitó un gol claro para la selección de Jamaica, Lira agregó:

Me representa como jugador (la jugada), como Selección y a todo el país. Realmente dejé todo el corazón. No pensé en más que ganar la pelota, y eso nos representa como selección y como país. Erik Lira

El centrocampista mexicano regresará a Cruz Azul para buscar el bicampeonato. | Agustin Cuevas/GettyImages

A manera de conclusión, Erik dio su compresión a la afición por los reclamos y aseguró que tanto él como el grupo van de la mano con Rafael Márquez, así que no imaginan un futuro sin el técnico al frente de México.

La gente está en todo su derecho de abuchear y expresarse. Nosostros estamos a muerte con Rafa, queremos hacer las cosas siempre de la mejor manera, aunque a veces, o últimos partidos no lo habíamos podido plasmar, demostrar, pero estamos a muerte con Rafa, con el cuerpo técnico y estoy seguro que le va a dar buenas cosas para la selección. Erik Lira