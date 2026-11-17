La CONCACAF Nations League podría ofrecer una nueva edición del clásico de la región durante su siguiente ronda. Todo apunta a que México y Estados Unidos están destinados a encontrarse en las semifinales del certamen, aunque para ello deberán resolver sus respectivas eliminatorias de cuartos de final.

El panorama de la selección mexicana es el más complejo. Los dirigidos por Rafael Márquez tienen la obligación de remontar la serie frente a Jamaica, después de haber perdido el encuentro de ida por la mínima diferencia. Una victoria resulta indispensable para mantener vivas sus aspiraciones.

¡ESTADOS UNIDOS PODRÍA SER EL SIGUIENTE RIVAL DE MÉXICO!



Si México le remonta a Jamaica y Estados Unidos le vuelve a ganar a Haití, se podrían ver las caras en la siguiente ronda de la CONCACAF Nations League, pues el equipo de las Barras y las Estrellas sería primero de la… pic.twitter.com/5RHysnxpC4 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 17, 2026

En caso de conseguir la clasificación mediante un triunfo, México accedería a las semifinales como el combinado con el peor registro de los cuatro participantes. El conjunto nacional sumaría solamente tres de los seis puntos posibles durante los cuartos de final, quedando condicionado para el siguiente cruce.

Por su parte, Estados Unidos tiene prácticamente asegurada su presencia en la siguiente instancia. El combinado de las barras y las estrellas cuenta con una ventaja de seis goles sobre Haití y, de conseguir una nueva victoria, se posicionaría como la selección mejor clasificada de las semifinales.

Estados Unidos venció 3-0 a México en el último partido | Taylor Banner/USSF/GettyImages

La CONCACAF establece los enfrentamientos de semifinales de acuerdo con el rendimiento de las selecciones durante la ronda anterior. De esta manera, el equipo con los mejores registros se enfrenta al peor clasificado.

La única alternativa para evitar dicho escenario, siempre que México consiga remontar su eliminatoria, sería que Estados Unidos empatara o perdiera frente a Haití, sin quedar eliminado. En cualquiera de esos supuestos, Canadá conservaría la primera posición y se convertiría en el próximo rival del conjunto mexicano.

De concretarse el enfrentamiento entre México y Estados Unidos, ambos seleccionados volverían a verse las caras durante la fecha FIFA de marzo. Recientemente se midieron entre sí durante el mes de octubre, cotejo que ganó Estados Unidos por tres a cero.

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