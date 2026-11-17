¿Es posible que haya un México vs Estados Unidos en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF?
La CONCACAF Nations League podría ofrecer una nueva edición del clásico de la región durante su siguiente ronda. Todo apunta a que México y Estados Unidos están destinados a encontrarse en las semifinales del certamen, aunque para ello deberán resolver sus respectivas eliminatorias de cuartos de final.
El panorama de la selección mexicana es el más complejo. Los dirigidos por Rafael Márquez tienen la obligación de remontar la serie frente a Jamaica, después de haber perdido el encuentro de ida por la mínima diferencia. Una victoria resulta indispensable para mantener vivas sus aspiraciones.
En caso de conseguir la clasificación mediante un triunfo, México accedería a las semifinales como el combinado con el peor registro de los cuatro participantes. El conjunto nacional sumaría solamente tres de los seis puntos posibles durante los cuartos de final, quedando condicionado para el siguiente cruce.
Por su parte, Estados Unidos tiene prácticamente asegurada su presencia en la siguiente instancia. El combinado de las barras y las estrellas cuenta con una ventaja de seis goles sobre Haití y, de conseguir una nueva victoria, se posicionaría como la selección mejor clasificada de las semifinales.
La CONCACAF establece los enfrentamientos de semifinales de acuerdo con el rendimiento de las selecciones durante la ronda anterior. De esta manera, el equipo con los mejores registros se enfrenta al peor clasificado.
La única alternativa para evitar dicho escenario, siempre que México consiga remontar su eliminatoria, sería que Estados Unidos empatara o perdiera frente a Haití, sin quedar eliminado. En cualquiera de esos supuestos, Canadá conservaría la primera posición y se convertiría en el próximo rival del conjunto mexicano.
De concretarse el enfrentamiento entre México y Estados Unidos, ambos seleccionados volverían a verse las caras durante la fecha FIFA de marzo. Recientemente se midieron entre sí durante el mes de octubre, cotejo que ganó Estados Unidos por tres a cero.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.