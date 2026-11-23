España y Argentina vuelven a encontrarse en una disputa que trasciende los terrenos de juego. Las dos selecciones finalistas de la última Copa del Mundo tienen ahora la mirada puesta en Carlos Díez, una de las grandes promesas del Real Madrid, cuyo futuro internacional podría generar un nuevo enfrentamiento entre federaciones.

El protagonista de esta historia es un mediocampista que actualmente porta el dorsal número diez y el gafete de capitán del Real Madrid Sub-19. Su rendimiento dentro de las categorías inferiores del conjunto merengue ha despertado elevadas expectativas, siendo considerado un talento generacional.

El entrenador de la selección argentina Sub-20, confirmó su intención de convocar al futbolista. Aunque Díez ya disputó un encuentro con la selección española Sub-19, su ascendencia argentina por parte de su padre le permite representar al combinado sudamericano en categorías internacionales.

De hecho, Argentina ya habría realizado un primer acercamiento deportivo con el jugador. El mediocampista recibió una invitación para entrenar durante una semana con el combinado Sub-20, pero el Real Madrid impidió su incorporación debido a que la concentración no coincidía con una fecha FIFA.

Real Madrid C.F. v CD Santiago Wanderers - Under-20 Intercontinental Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Los números del juvenil explican el creciente interés por sus servicios internacionales. Durante su etapa con el Juvenil A del Madrid, Carlos Díez registra 23 goles y 18 asistencias en 39 partidos disputados. Es decir, acumula 41 participaciones directas de gol, estadísticamente más de una por juego.

Para España, la posibilidad de perder a otro talento con doble nacionalidad representa un escenario conocido. Argentina ya consiguió incorporar recientemente a Nico Paz, también formado en las categorías inferiores del Real Madrid. Sin embargo, el antecedente más significativo se remonta a dos décadas atrás, cuando Lionel Messi terminó decantándose por representar a Argentina.

Estos antecedentes colocan a Argntina con ventaja histórica en una disputa de esta naturaleza frente a España, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre Carlos Díez. Por ahora, ambas federaciones mantienen abiertas sus posibilidades, a la par que el chico se mantiene enfocado en su desarrollo a corto plazo.