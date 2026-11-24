El América podría recibir buenas noticias de cara al inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Brian Rodríguez, quien había presentado problemas físicos durante las últimas semanas, estaría recuperado de sus lesiones y en condiciones de volver a competir con el cuadro del nido de Coapa.

De acuerdo con la información adelantada por Récord, el extremo uruguayo estará nuevamente a disposición del cuerpo técnico de las "Águilas" para la eliminatoria de cuartos de final ante Monterrey. Su recuperación representa un alivio importante para Guillermo Almada, quien recuperaría a una de sus principales herramientas ofensivas.

¡BRIAN RODRÍGUEZ ESTÁ DE VUELTA!



Nuestro equipo de #Infiltrados nos menciona que el uruguayo está listo para regresar a las canchas y convertirse nuevamente en una opción para el América. 🔥😱@elCesarCuervo @Carlos_Ponz pic.twitter.com/HFH4TD4Yqd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 23, 2026

Sin embargo, todavía no está garantizada la presencia del futbolista charrúa dentro del once inicial para el encuentro de ida de este miércoles. Será el entrenador del América quien determine sobre la marcha si Rodríguez cuenta con las condiciones necesarias para comenzar el compromiso o ingresar desde el banquillo.

Lo que resulta evidente es la enorme dependencia que ha desarrollado el conjunto azulcrema respecto al rendimiento del atacante uruguayo. Los registros colectivos del equipo durante el presente semestre, incluyendo la Leagues Cup, reflejan una diferencia considerable entre los partidos disputados con y sin el extremo dentro del terreno de juego.

Brian Rodríguez viene arrastrando problemas físicos | Jam Media/GettyImages

Con Rodríguez sobre el terreno de juego, el América ha disputado un total de 17 encuentros durante este semestre. El balance del equipo es de nueve victorias, cinco empates y tres derrotas, cifras que se traducen en una efectividad cercana al 63 por ciento de los puntos disponibles.

Por el contrario, en los seis compromisos en los que el extremo sudamericano no ha tenido participación, el cuadro de Coapa registra solamente dos victorias, tres empates y una derrota. En dicho escenario, la efectividad del conjunto capitalino desciende hasta el 50%, una diferencia de 13 puntos porcentuales.

Ante un rival de la exigencia de Monterrey, recuperar a un futbolista con la capacidad de desequilibrio individual de Brian Rodríguez podría resultar determinante para las aspiraciones del América. Ahora, la responsabilidad de Guillermo Almada será gestionar de la mejor forma posible la participación del atacante.

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