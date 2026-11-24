¿Estará Brian Rodríguez disponible para jugar la llave de cuartos de final ante Monterrey?
El América podría recibir buenas noticias de cara al inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Brian Rodríguez, quien había presentado problemas físicos durante las últimas semanas, estaría recuperado de sus lesiones y en condiciones de volver a competir con el cuadro del nido de Coapa.
De acuerdo con la información adelantada por Récord, el extremo uruguayo estará nuevamente a disposición del cuerpo técnico de las "Águilas" para la eliminatoria de cuartos de final ante Monterrey. Su recuperación representa un alivio importante para Guillermo Almada, quien recuperaría a una de sus principales herramientas ofensivas.
Sin embargo, todavía no está garantizada la presencia del futbolista charrúa dentro del once inicial para el encuentro de ida de este miércoles. Será el entrenador del América quien determine sobre la marcha si Rodríguez cuenta con las condiciones necesarias para comenzar el compromiso o ingresar desde el banquillo.
Lo que resulta evidente es la enorme dependencia que ha desarrollado el conjunto azulcrema respecto al rendimiento del atacante uruguayo. Los registros colectivos del equipo durante el presente semestre, incluyendo la Leagues Cup, reflejan una diferencia considerable entre los partidos disputados con y sin el extremo dentro del terreno de juego.
Con Rodríguez sobre el terreno de juego, el América ha disputado un total de 17 encuentros durante este semestre. El balance del equipo es de nueve victorias, cinco empates y tres derrotas, cifras que se traducen en una efectividad cercana al 63 por ciento de los puntos disponibles.
Por el contrario, en los seis compromisos en los que el extremo sudamericano no ha tenido participación, el cuadro de Coapa registra solamente dos victorias, tres empates y una derrota. En dicho escenario, la efectividad del conjunto capitalino desciende hasta el 50%, una diferencia de 13 puntos porcentuales.
Ante un rival de la exigencia de Monterrey, recuperar a un futbolista con la capacidad de desequilibrio individual de Brian Rodríguez podría resultar determinante para las aspiraciones del América. Ahora, la responsabilidad de Guillermo Almada será gestionar de la mejor forma posible la participación del atacante.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.