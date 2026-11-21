Ganar el Balón de Oro es el punto más alto de la carrera de un futbolista en la materia de logros individuales, pero ahora parece traer una consecuencia temible: una ¿maldición? amenaza a los que triunfan en la votación atentando contra su físico y sacándolos de las canchas durante un tiempo, dejándolos, entre otras cosas, sin la posibilidad de revalidar su título.

Ahora fue Harry Kane el que cayó: sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo durante el empate 1-1 en el Allianz Arena ante el FC Köln el viernes por la noche y se perderá los próximos cuatro meses de competencia, seguramente sentenciando así sus chances de ganar un segundo Balón de Oro consecutivo.

Lo paradójico es que los anteriores dos ganadores del trofeo habían sufrido problemas de diversa índole, aunque todos sacándolos de las canchas: Rodri tuvo que afrontar un período de casi un año de baja por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en 2024, mientras que Ousmane Dembélé, un abonado a las lesiones, sufrió un problema en los isquiotibiales que lo sacó un mes y medio de las canchas.

Kane se retiró lesionado del encuentro contra el Köln | Alexander Hassenstein/GettyImages

El delantero inglés le comunicó a sus fanáticos la lesión en sus redes sociales mostrándose con una férula y con un mensaje motivador: "Obviamente, estoy muy decepcionado por esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para demostrar capacidad de superación y seguir mejorando de cara a 2027. ¡Volveré recuperado y listo para afrontar el tramo decisivo de la temporada!".

En lo que va de la campaña, Kane jugó 16 encuentros y anotó 10 goles con el Bayern Múnich, un rendimiento excelente pero nada parecido al de la temporada pasada, la que lo catapultó a ganar el Balón de Oro sin grandes atenuantes. El principal objetivo es la UEFA Champions League, que se les viene negando hace rato, y para su tramo definitorio el delantero inglés ya estaría de regreso y en forma.