Fermín López responde a los rumores sobre una posible salida al Manchester United

Los rumores sobre la llegada de Fermín López al Manchester United se han disipado al mismo ritmo al que crecieron. El futbolista de El Campillo completó ayer un partido excelso con el Barcelona, anotando un gol y repartiendo dos asistencias en un encuentro más que cómodo para este Barça de Flick.

Amanecimos con la noticia de que el Manchester United estaba muy interesado en hacerse con los servicios del onubense. Recordemos que hace dos veranos fue el Chelsea el equipo que estuvo pujando hasta el final para fichar a Fermín, pero finalmente su amor por el Barça fue suficiente para mantenerse en el equipo y, además, lograr hacerse con un rol de titular por delante de Dani Olmo en los partidos importantes.

El buen hacer del andaluz le ha convertido en una pieza fundamental de este Barça, y así acalló los rumores sobre una posible salida tras el partido de anoche contra el Deportivo Alavés: «¿Rumores con el Manchester United? No presto atención a ese tipo de noticias. Quiero quedarme aquí en el Barça el mayor tiempo posible». También añadió: «Espero terminar mi carrera futbolística en este club y retirarme aquí».

🚨 Fermín López: “Manchester United links? I don't pay attention to that kind of news. I want to stay here at Barça as long as possible”.



“I hope to END my football career at this club and retire here”. pic.twitter.com/2brdHdleAX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2026

El Barcelona atraviesa un momento complicado, pues, a pesar del fulgurante inicio de temporada, las dos derrotas consecutivas contra el PSG y el Real Madrid han dejado al equipo bastante tocado. Aunque sigue venciendo con mucha convicción, como ayer, queda pendiente la cuestión del rendimiento en los partidos importantes.

Las múltiples lesiones de Dani Olmo han permitido a Fermín convertirse en lo que es a día de hoy: uno de los mejores mediapuntas del planeta fútbol. En el Mundial, la selección española, a pesar de su paso triunfante, echó de menos al ex del Linares tras la lesión de Nico Williams.

Es un tema cerrado. Para tranquilidad de los culés, Fermín quiere quedarse y se va a quedar. El andaluz ya está considerado dentro del equipo como lo que es: una pieza fundamental del proyecto. Sus seis goles y seis asistencias en pleno mes de octubre le avalan.