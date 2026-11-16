Filtrada: así sería la tercera equipación del FC Barcelona para la temporada 2027/28

Nike ya comenzó a trabajar en las camisetas que vestirá el FC Barcelona durante la temporada 2027/28 y se conocieron los primeros diseños. Uno de ellos corresponde a la tercera equipación, que tendría una inspiración especial en la cultura catalana.

La cuenta de X @memorabilia1899, especializada en indumentaria deportiva, publicó imágenes del posible modelo: sería de color negro y tendría un estampado de llamas y chispas inspirado en los Correfoc, una de las tradiciones populares más reconocidas de Cataluña.

El Correfoc, protagonista del nuevo diseño

La elección de esta temática no sería casual. El Correfoc es una de las manifestaciones culturales más reconocidas de Cataluña y tiene al fuego como elemento central.

🚨🎖️| ÚLTIMA HORA: La tercera equipación del #FCBarcelona para la temporada 2027-28. Precisión del 100%. [@memorabilia1899] pic.twitter.com/jMNqfYGxgJ — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) November 15, 2026

Durante estas celebraciones, grupos de personas disfrazadas de diablos y otras figuras mitológicas recorren las calles entre fuegos artificiales, petardos y bengalas, mientras los participantes bailan al ritmo de la música y esquivan las chispas.

Sus raíces están vinculadas a antiguas representaciones populares sobre la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, una de las referencias más importantes para su desarrollo moderno se encuentra en las fiestas de La Mercè de Barcelona de 1978, cuando distintas agrupaciones culturales recuperaron esta tradición y la llevaron nuevamente a las calles de la ciudad.

De esta manera, Nike buscaría trasladar uno de los símbolos festivos de la identidad catalana a una camiseta que el equipo utilizaría durante sus compromisos como visitante en determinadas competencias.

Un recuerdo de la camiseta de 2020/21

La propuesta también remite a un antecedente reciente dentro de la historia de la indumentaria azulgrana. Durante la temporada 2020/21, el Barcelona utilizó una tercera equipación negra con detalles dorados, una combinación que tuvo una buena recepción entre los aficionados y que ahora podría recuperar protagonismo con una interpretación diferente.

El Barcelona apostó por el negro y el dorado en su tercera equipación de la temporada 2020/21. | Quality Sport Images/GettyImages

En aquella ocasión, el dorado aparecía en los bordes de las mangas, el cuello, el escudo y el logotipo de Nike. Para 2027/28, los primeros diseños apuntan nuevamente a una combinación de tonos oscuros con detalles dorados o ámbar, aunque con un patrón visual mucho más dinámico.

Por el momento, el club no confirmó oficialmente el modelo ni sus características definitivas. Se trata de diseños preliminares difundidos por portales especializados en filtraciones de camisetas, por lo que habrá que esperar hasta mediados de 2027 para conocer la versión definitiva de una equipación que promete recuperar la tradición catalana desde una perspectiva diferente.

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