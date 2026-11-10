Filtran la posible camiseta del Real Madrid para el aniversario por sus 125 años

El Real Madrid comienza a generar expectativas por la indumentaria que podría utilizar durante la temporada 2026/27. A varios meses de que arranque el próximo curso, comenzaron a circular imágenes de diferentes propuestas de Adidas, entre ellas una camiseta especial que podría ser para celebrar los 125 años de la institución.

El diseño recuperaría elementos de los primeros años del club y tendría características particulares tanto en su estética como en sus distintivos. Las filtraciones, difundidas por Footy Headlines, también incluyen una posible equipación con una combinación de colores poco habitual para el conjunto español.

Aunque todavía no hubo una presentación oficial de todos los modelos, las imágenes permiten conocer algunos detalles de lo que podría llegar a las tiendas durante los próximos meses.

Un homenaje a los primeros años del Real Madrid

La principal novedad está relacionada con el aniversario que celebrará la institución el 6 de marzo de 2027. Ese día se cumplirán 125 años de su fundación, motivo por el que Adidas tendría preparada una camiseta conmemorativa que saldría a la venta a principios de ese año, antes de la fecha oficial del festejo.

🚨⚪️ ¡Se filtran las que podrían ser las camisetas de la próxima temporada del Real Madrid conmemorativas por el 125 aniversario!



ℹ️ Vía 'Footyheadlines' pic.twitter.com/LoqvksTzy8 — Diario AS (@diarioas) November 9, 2026

Según las imágenes publicadas por Footy Headlines, la equipación tendrá una estética minimalista, con una base completamente blanca y cuello redondo. La intención será recuperar la identidad histórica del equipo mediante un diseño que dejará de lado los elementos visuales más modernos para darle protagonismo a sus orígenes.

Uno de los detalles más destacados estará en el escudo. En lugar del emblema actual, la camiseta incorporará el primer distintivo de la institución, utilizado en 1902, bordado en color azul marino. Se trata de una referencia directa a los comienzos del club y de uno de los elementos que diferenciarán esta edición de las equipaciones habituales.

También habrá modificaciones en los patrocinadores. Los logotipos de Adidas, Emirates y HP aparecerán en tonalidades blancas, integrados en la base de la camiseta para mantener una apariencia uniforme.

El parche especial que tendrá la camiseta

Otro de los elementos distintivos estará ubicado en una de las mangas: tendrá un parche conmemorativo que incluirá una Copa de Europa, el número 125 en dorado y la inscripción "Aniversario 1902-2027". El detalle buscará representar tanto la trayectoria de la institución como sus éxitos en el máximo torneo continental.

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

La edición especial también tendrá una variante destinada a los arqueros. De acuerdo con la filtración, el modelo utilizará el color Victory Blue como base y contará con el escudo histórico en blanco, aunque conservará el concepto visual de la camiseta de los jugadores de campo.

En cuanto a su utilización, Footy Headlines considera que el Real Madrid podría vestir este modelo durante un encuentro oficial de la temporada 2026/27. Sin embargo, existe una diferencia entre la versión comercial y la que utilizarían los futbolistas: el equipo podría presentarse con la camiseta sin el parche conmemorativo de la manga.

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