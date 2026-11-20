El FC Barcelona encara la recta final de noviembre con noticias positivas para Hansi Flick. Después del parón internacional, el entrenador alemán recuperaría a varios jugadores que podrían volver a estar disponibles para el compromiso de este domingo ante el Villarreal, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga 2026/27.

La reincorporación de estos futbolistas le permitiría ampliar las alternativas tanto en defensa como en ataque, dos sectores en los que las bajas condicionaron las opciones del cuerpo técnico durante el último mes.

Después de conseguir una victoria importante frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, antes de la última fecha FIFA, el conjunto catalán buscará aprovechar el impulso para mantenerse en lo más alto de la clasificación y afrontar con mayores garantías el tramo más exigente de 2026.

Koundé y Olmo, cada vez más cerca

Uno de los regresos más esperados sería el de Jules Koundé. El defensor francés sufrió un esguince en el tobillo derecho el pasado 17 de octubre, durante el encuentro frente al Betis, y su recuperación terminó prolongándose más de lo previsto.

¡Un paso más cerca de volver! 🔙 pic.twitter.com/QkI5wkVvJ0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2026

Según informó Mundo Deportivo, después de varias semanas de trabajo individual, el lateral ya habría participado en una parte de las sesiones colectivas y tendría posibilidades de regresar a una convocatoria.

Dani Olmo también estaría en condiciones de reaparecer. El mediapunta sufrió una lesión en el aductor izquierdo y su recuperación habría respetado los plazos iniciales, establecidos en aproximadamente cuatro semanas.

El futbolista ya había retomado los entrenamientos grupales durante los días anteriores, por lo que su presencia ante el Villarreal sería una alternativa para ampliar los recursos ofensivos del equipo.

Flick, pendiente de la evolución de sus internacionales

Pau Cubarsí y Frenkie de Jong regresaron de sus respectivas selecciones con algunas molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución antes del encuentro ante el Villarreal. El defensor habría presentado una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco, mientras que el centrocampista neerlandés sufrió un estiramiento en el obturador.

En principio, De Jong tendría mayores posibilidades de estar disponible para el domingo, mientras que la situación de Cubarsí sería más incierta. Flick podría evitar riesgos con el joven central y administrar sus minutos, especialmente después de recuperar otras alternativas para la última línea.

La disponibilidad de Eric García, Andreas Christensen y el posible regreso de Koundé le ofrecerían al entrenador más variantes defensivas. De esta manera, el Barcelona tendría margen para gestionar las cargas de sus futbolistas y evitar nuevas lesiones antes del cierre del año.

Un calendario exigente antes del cierre de año

El Barcelona buscará mantener su liderato mientras afronta una exigente seguidilla de partidos | FRANCK FIFE/GettyImages

Después de recibir al Villarreal, el conjunto catalán pondrá en marcha una exigente agenda con compromisos en tres competencias. Por LaLiga, se medirá frente al Deportivo de La Coruña, al Atlético de Madrid, al Celta de Vigo y a la Real Sociedad.

En la UEFA Champions League, el equipo de Flick tendrá dos partidos importantes frente al Sabah de Azerbaiyán y al Manchester City. Tras las primeras cuatro jornadas de la fase liga, el azulgrana ocupa la quinta posición con nueve puntos, dentro de los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

Además, deberá afrontar su participación en la Copa del Rey, donde se enfrentará al Málaga.

Con este panorama, Flick podría disponer de mayores alternativas para administrar los esfuerzos, realizar rotaciones y mantener la competitividad en las distintas competencias.

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