Francia vs Turquía: previa, predicciones y alineaciones

Si algo quedó demostrado en estas primeras cinco fechas de la Nations League es que Italia es el talón de Aquiles de la Francia de Zinedine Zidane. Lo fue en 2006 y lo sigue siendo 20 años después, ahora con el ex DT del Real Madrid en el banco de los Bleus. En lo que va de la competencia, ya se cruzaron dos veces con los dirigidos por Roberto Mancini, partidos que dejaron un saldo de un empate y una derrota, esta última el jueves en Milán.

Por eso, este domingo, cuando salgan a la cancha para disputar el último partido de la fase de grupos ante Turquía, los bicampeones del mundo tendrán que aprovechar el mal momento de sus rivales, que no consiguieron ninguna victoria, para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Pronóstico SI

Francia va a buscar dejar atrás la derrota en Milán y cerrar la fase de grupos con una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final. El posible regreso de Mbappé puede darle más alternativas ofensivas a Zidane, sobre todo contra una Turquía que sufrió cinco caídas consecutivas y recibió 13 goles en la competencia.

Francia 2-0 Turquía

¿A qué hora se juega el Francia vs Turquía?

Ciudad: Burdeos, Francia

Estadio: Matmut Atlantique

Fecha: domingo 15 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Francia y Turquía

Francia : 1

: 1 Empates : 1

: 1 Turquía: 1

Último partido entre ambos: 25/9/2026 - Turquía 0-1 Francia - Fecha 1, Nations League 2026/27

Últimos 5 partidos

Francia Turquía Italia 3-1 Francia 12/11/2026 Turquía 1-2 Bélgica 12/11/2026 Francia 4-1 Bélgica 5/10/2026 Italia 3-1 Turquía 5/10/2026 Francia 1-1 Italia 2/10/2026 Bélgica 3-0 Turquía 2/10/2026 Bélgica 0-1 Francia 28/9/2026 Turquía 1-4 Italia 28/9/2026 Turquía 0-1 Francia 25/9/2026 Turquía 0-1 Francia 25/9/2026

¿Cómo ver Francia vs Turquía por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Francia

Zinedine Zidane, Francia | Eurasia Sport Images/GettyImages

Francia llega al partido después de sufrir su primera derrota desde la asunción de Zidane como DT. Michael Olise abrió el marcador a los diez minutos, aprovechando un error de Gianluigi Donnarumma, pero Italia logró la remontada con doblete de Pio Esposito (uno de penal) y otro gol de Davide Frattesi. Los Bleus tuvieron el 65 % de la posesión, que no alcanzó para evitar el 3-1. Con este resultado, quedaron segundos en el Grupo A1 con diez puntos, los mismos que Italia.

El DT reconoció las dificultades que atravesó su equipo durante la segunda mitad, especialmente después de quedar en desventaja. "Nos desconcentramos y no estuvimos en nuestro mejor nivel", admitió y señaló que sus jugadores perdieron la organización defensiva y se alejaron del plan de juego establecido. De todas maneras, el técnico evitó dramatizar la derrota y aseguró que el plantel trabajará para mejorar de cara al próximo partido.

En cuanto a la convocatoria, las lesiones condicionaron las decisiones de Zidane. Ousmane Dembélé, William Saliba, Jules Koundé y Maghnes Akliouche figuran entre las ausencias, a las que se sumó Aurélien Tchouaméni, quien abandonó la concentración. La principal duda es Kylian Mbappé, que se perdió el partido del jueves por molestias musculares y podría regresar este domingo. "No creo que sea gran cosa. La idea es que juegue", dijo el entrenador.

Posible alineación de Francia contra Turquía (4-2-3-1): Mike Maignan; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert; Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery; Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Últimas noticias de Turquía

Sergen Yalcin, Turquia | Ferda Demir/GettyImages

Turquía está complicado desde hace meses, incluso en el Mundial donde fue una de las grandes decepciones. Al domingo, de hecho, llega sin posibilidades de permanecer en la Liga A. Después de cuatro derrotas consecutivas, la Federación Turca de Fútbol decidió destituir a Vincenzo Montella y contratar a Sergen Yalçin, ex DT del Besiktas, que ganó la liga y la Copa de Turquía en 2021. Sin embargo, el cambio en el banco no consiguió revertir la situación y los turcos sufrieron su quinta derrota ante Bélgica por 2-1.

Arda Güler fue el protagonista del partido contra los Diablos Rojos al abrir el marcador a los 20 minutos con un tiro libre que terminó en el ángulo del arco de Senne Lammens. La ventaja duró poco, ya que Kevin De Bruyne igualó el partido siete minutos después y Charles De Ketelaere completó la remontada a los 30.

Posible alineación de Turquía contra Francia (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Demiral, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Kokcu; Akgum, Guler, Yilmaz; Enes Unal.

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