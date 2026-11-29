Las lesiones parecen ser el karma de la carrera de Frenkie de Jong. El futbolista, que empezó la temporada 2026/27 alejado de las canchas por problemas físicos y que poco a poco estaba recuperando su lugar en el Barcelona de Hansi Flick, volvió a sufrir molestias este domingo en el partido ante el RC Deportivo por LaLiga.

A los 65 minutos, cuando los culés ganaban 3-1, el volante avisó al banco que no podía continuar. De Jong dejó el campo de juego rengueando y se fue al vestuario. El neerlandés habría sufrido un pinchazo muscular, pero todavía se desconoce el alcance de la lesión.

🔄 Doble cambio en el Barça | 65’



↑🟢 Christensen

↑🟢 Kounde

↓🔴 Eric

↓🔴 De Jong#DeportivoBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2026

El miércoles, en el encuentro ante el Sabah por la Champions League, De Jong fue dupla con Gerard Martín en la defensa y completó los 69 pases que intentó durante los 65 minutos que disputó en Bakú. Además, registró cuatro recuperaciones de la pelota, una intercepción y un despeje. Su rendimiento en esa posición le permitió ganar más minutos en el equipo de Flick, que también lo había usado como lateral derecho ante el Atlético de Madrid antes del parón internacional.

Precisamente, en la rueda de prensa previa al compromiso europeo, el neerlandés había hablado sobre su deseo de recuperar la titularidad. "Tengo mucha confianza en mí mismo y lo demuestro en partidos y entrenos. Espero jugar mucho como siempre", dijo.

El futbolista, además, se refirió a las distintas posiciones que había ocupado bajo las órdenes del DT y manifestó su predisposición a colaborar con el equipo, independientemente del lugar que le tocara ocupar. "Yo me considero mediocampista y ahí es donde mejor estoy. Si el equipo me necesita en otra posición ayudaré", aseguró.

Ahora, el Barça va a tener que esperar los resultados de las evaluaciones médicas para determinar si podrá contar con De Jong de cara a la seguidilla de partidos de diciembre.