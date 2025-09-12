10 equipos rivales que comparten ciudad y estadio

Compartir estadio en el mundo del fútbol es algo mucho más habitual de lo que muchos creen. Hay muchos equipos que disputan sus partidos en estadios públicos y, por muy grandes que sean grandes, si comparten la misma ciudad en muchas ocasiones también deben utilizar la misma casa cuando juegan como local.

A continuación les mostramos algunos ejemplos de equipos de la misma ciudad que, pese a su rivalidad, comparten estadio.

1. Roma y Lazio (Olímpico de Roma)

La Roma comparte el Estadio Olímpico | IMAGO / LaPresse

El Derbi della Capitale es el partido que enfrenta a la Lazio y a la Roma, las dos escuadras de la capital de Italia. Un encuentro de máxima rivalidad, pero de un único lugar. Los dos clubes juegan en el Olímpico de Roma, aunque los romanistas plantean construir un nuevo estadio.

2. Inter y Milán (Giuseppe Meazza / San Siro)

Dos equipos del Calcio conviven en el Giuseppe Meazza | IMAGO / Sportimage

El estadio es conocido como San Siro o Giuseppe Meazza. Allí juegan como titular los dos equipos de Milán: el Milan y el Inter de Milán. Partidos de rivalidad intensa, pero gradas compartidas.

3. Hellas y Chievo Verona (Marcantonio Bentegodi)

Hellas y Chievo Verona juegan en el Marcantonio Bentegodi | IMAGO / Luca Taddeo

El derbi de Verona es el partido que enfrenta a los dos equipos de la localidad, el Hellas y el Chievo. Los encuentros se disputan en el Marcantonio Bentegodi.

4. Sampdoria y Genoa (Luigi Ferraris)

Luigi Ferraris es otro estadio usado por dos equipos profesionales | IMAGO / Buzzi

El partido entre Sampdoria y Genoa es conocido como el Derbi della Lanterna. Los dos equipos, como es habitual en Italia, comparten estadio. Juegan en el Luigi Ferraris.

5. Bayern y 1860 Múnich (Allianz Arena)

Allianz Arena es sede del Bayern y 1860 Múnich | IMAGO / Buzzi

El derbi de Múnich es el protagonizado por el Bayern y el 1860. Los dos equipos jugaban en el Allianz Arena, que cambiaba de color según quien actuara como local. El declive del 1860 lo ha expulsado del estadio, pero es probable que regrese cuando consiga volver a la máxima división.

6. Flamengo y Fluminense (Maracaná)

El estadio Maracaná es hogar de dos equipos de Río de Janeiro | IMAGO / Fotoarena

El Flamengo y el Fluminense son dos de los equipos más populares de Brasil. El FlaFlu y el FluFla, los derbis entre ellos, levantan pasiones a lo largo de todo el país. Muchas diferencias entre ambos clubes, pero un mismo estadio: Maracaná.

7. Atlético Mineiro y Cruzeiro (Mineirão)

En el Mineirão juegan Atlético Mineiro y Cruzeiro | IMAGO / Fotoarena

El Clásico de Mineiro es el partido que enfrenta a los dos clubes más populares de Minas Gerais, el Cruzeiro y el Atlético Mineiro. Los dos juegan en el mismo estadio, el Mineirão.

8. América y Cruz Azul (Estadio Azteca)

América y Cruz Azul juegan en el Estadio Azteca | IMAGO / Newscom / GDA

El encuentro entre Cruz Azul y América es el Clásico Joven de México. Dos clubes que, en la actualidad, comparten estadio en Ciudad de México; los dos juegan en el Estadio Azteca.

9. Atlético Nacional e Independiente de Medellín (Estadio Atanasio Girardot)

Dos equipos de Medellín comparten el Estadio Atanasio Girardot | IMAGO / ZUMA Press Wire

Colombia para cuando se enfrentan el Independiente de Medellín y el Atlético Nacional, el clásico paisa. Los dos equipos actúan como local en el Estadio Atanasio Girardot.

10. Independiente Santa Fe y Millonarios (Nemesio Camacho)

Independiente Santa Fe y Millonarios tienen una misma sede: el Nemesio Camacho | IMAGO / NurPhoto

La cosa va de clásicos. El capitalino, el de Bogotá que enfrenta a Millonarios e Independiente de Santa Fé se juega siempre en el mismo estadio, el Nemesio Camacho.