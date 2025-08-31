10 futbolistas de la Liga MX que todavía siguen buscando acomodo antes del final del mercado de fichajes

El mercado de fichajes de la Liga MX para el Torneo Apertura 2025 está a punto de concluir el próximo 2 de septiembre de 2025, sin embargo, hay algunos jugadores que todavía no consiguen encontrar un nuevo destino para continuar su carrera.

A continuación, mencionamos a 10 jugadores que siguen a la expectativa y esperan poder encontrar un club para continuar su carrera antes del cierre del mercado.

1. Rafael Carioca

Rafael Carioca | Jam Media/GettyImages

El mediocampista brasileño finalizó su contrato con el conjunto felino este verano y no lo renovó por lo que sigue como agente libre buscando un nuevo destino.

2. Gustavo Cabral

Gustavo Cabral | Richard Pelham/GettyImages

El excapitán de los Tuzos terminó su contrato después del Mundial de Clubes y con 39 años no se sabe si continuará jugando u colgará los botines.

3. Santiago Ormeño

Santiago Ormeño | Jam Media/GettyImages

El delantero mexicano de ascendencia peruana estuvo cedido en un equipo de China a principios del año, pero no continuará y aún no consigue un nuevo club para seguir su carrera.

4. Robert Ergas

Robert Ergas | Jam Media/GettyImages

El plurifuncional defensor uruguayo no continúo en los Pumas UNAM y sigue sin equipo para continuar su carrera.

5. Ismael Govea

Ismael Govea | Manuel Velasquez/GettyImages

El jugador de 28 años finalizó su etapa en Grupo Orlegi, pasó por Atlas y Santos Laguna y en estos momentos no se encuentra firmado con ninguna institución.

6. Jair González

Jair González | Manuel Guadarrama/GettyImages

El extremo mexicano terminó su contrato con el cuadro de la Comarca Lagunera y no ha encontrado un nuevo equipo para seguir siendo parte de la Primera División.

7. Idekel Domínguez

Idekel Domínguez | Refugio Ruiz/GettyImages

El defensa mexicano, que arribó a los zorros para el Apertura 2022 fue despedido del club desde el mes de abril, pero hasta la fecha no ha podido encontrar un nuevo destino.

8. Luis Madrigal

Luis Madrigal | Azael Rodriguez/GettyImages

El centro delantero de 32 años ha estado fuera del fútbol mexicano desde hace varios años en Grecia, Costa Rica y El Salvador y actualmente no tiene club.

9. Román Martínez

Román Martínez | Manuel Velasquez/GettyImages

El canterano azulcrema del que se esperaba mucho ha desaparecido de la órbita del fútbol mexicano con 23 años se desconoce si se terminó su etapa como futbolista o si volverá a jugar, pero de momento no se sabe de su futuro.

10. Aké Loba

Aké Loba | Jam Media/GettyImages

El trotamundos marfileño de 27 años ha tenido paso por muchos clubes en México, pero desde principios del 2025 no tiene club y se desconoce cuál será su futuro y si volverá a tener actividad en este año.