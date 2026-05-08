10 futbolistas que Cruz Azul debe de tener en la mira para el mercado de fichajes del Apertura 2026

Cruz Azul está en la lucha por el título del Clausura 2026, de la Liga MX. Este fin de semana buscará el boleto a las semifinales frente al Atlas en el Estadio Banorte Azteca, con Joel Huiqui al mando tras la destitución del argentino Nicolás Larcamón, quien no pudo cumplir con el objetivo de ser campeón tanto del torneo local como de la Copa Campeones CONCACAF.



Desde el arranque del campeonato se pensaba que la plantilla de La Máquina era muy corta para poder pelear los dos certámenes, sin embargo, lograron tener un buen arranque en la fase regular de la liga, perdiendo la brújula en la recta final, mientras en la Concachampions su verdugo en los cuartos de final fueron Los Ángeles FC, sin poder refrendar su corona.



Tras todo lo ocurrido, la directiva ya está buscando un estratega que pueda dirigir el nuevo proyecto del Apertura 2026, aparte hay futbolistas que tal vez hayan cumplido su ciclo dentro de las filas celestes, sin olvidar que hay otros que podrían despedirse para poder cumplir su sueño europeo.



Aquí hay diez futbolistas que Cruz Azul debería tener en mente para el próximo mercado de fichajes:

1. Eduardo Águila

Eduardo Águila | ULISES RUIZ/GettyImages

La Máquina tiene pocas opciones en la zaga central, pues con la lamentable lesión de Chiquete Orozco el año pasado tuvieron que recurrir continuamente a Erik Lira, quien tiene como labor principal ser contención.



Si bien Chiquete está por retornar el próximo torneo, apostar por un joven que ha hecho bien las cosas en el San Luis debería ser una buena maniobra, tanto que refrescarían dicha zona y el colombiano Willer Ditta y el argentino Gonzalo Piovi podrían tener mayor rotación.

2. César Montes

César Montes | Daniel Bartel/GettyImages

Este tema ya es sabido. Desde hace un tiempo, la directiva tiene en mente al Cachorro, que podría terminar su paso europeo después del Mundial.



Tras su aventura por España y Rusia, el defensa central del Lokomotiv Moscú podría retornar a un club grande, donde tendría asegurado su puesto como titular, ya que cuenta con vasta experiencia, la cual fortalecería en gran parte la zaga.

3. Ralph Orquín

Ralph Orquín | Icon Sportswire/GettyImages

Después de haber tenido un gran desempeño con Bravos de Juárez, el lateral izquierdo pensaba que tendría muchas posibilidades de luchar por la titularidad en el América, sin embargo, quedó borrado por su deseo de no querer renovar para poderse ir a Europa como agente libre.



Próximo a quedarse con su carta en su poder, La Máquina podría rescatarlo para así darle regularidad y posteriormente auxiliarlo en su anhelo de fichar del otro lado del charco.



La idea no es descabellada porque muchos aficionados han comenzado a hartarse del argentino Carlos Rotondi y Omar Campos ha fungido más por la lateral derecha.

4. Nelson Deossa

Nelson Deossa | Fran Santiago/GettyImages

Los rumores del Fútbol de Estufa manejan que el colombiano está en la agenda de los cementeros, gracias a su conocimiento del fútbol mexicano, donde defendió las playeras de Pachuca y Rayados.



Actualmente el pivote no pasa por su mejor momento con el Real Betis de España, así que seguramente no estaría negado a retornar a México para volver a ganar renombre y elevar su nivel.



El mediocampista y pivote podría convertirse en un gran socio de los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, además que sería un buen reemplazo ante la posible marcha de Erik Lira.

5. Joao Pedro

Joao Pedro | ULISES RUIZ/GettyImages

El bicampeón de goleo estuvo en la mira de muchos equipos durante el mercado invernal, entre ellos, Cruz Azul.



Con esto en mente, la directiva intentaría seducirlo una vez más para abandonar al San Luis.



El delantero no logró poner a su escuadra en la Liguilla, pero tuvo una destacada participación que lo hizo levantar su segundo palmarés como líder de goleo.



Con la lesión del argentino Nico Ibáñez y la renovación del uruguayo Gabriel Fernández estancada, sería un fichaje ideal.

6. Ozziel Herrera

Ozziel Herrera | Johnnie Izquierdo/GettyImages

En el extremo izquierdo La Máquina tiene a Carlos Rotondi y a Amaury Morales, pero a este último apenas si le dan oportunidad de mostrarse.



Un futbolista que a veces es infravalorado es el actual atacante de los Tigres, que cuenta con buena potencia y desequilibrio para adentrarse en las áreas, sin olvidar que puede aparecer por ambas bandas, lo que ayudaría al timonel para tener variantes.



Podría lucir complejo sacarlo de San Nicolás de los Garzas, pero un futbolista con dichas características caería muy bien en La Noria, además que ya conoce bien a Jeremy Márquez.

7. Jesús Castillo

Jesús Castillo | Sports Press Photo/GettyImages

La Máquina también voltea hacia el extranjero pensando en el adiós de Erik Lira y algunos medios han afirmado que el peruano está en la órbita.



El pivote juega en su natal nación con el Universitario Deportes, pero ya tuvo un paso por Portugal con el Gil Vicente, así que cuenta con experiencia suficiente para poder vestir los colores celestes.



Su físico dominante lo ayuda en demasía para la recuperación del esférico y las intercepciones. Además, el inca está en la mira de clubes europeos, por lo que seguramente es alguien que podría marcar diferencia.

8. André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac | Azael Rodriguez/GettyImages

¡Sería todo un bombazo! Aunque el galo no tiene intenciones de retirarse todavía, según Multimedios, la directiva de Tigres ya lo despidió en la última jornada, algo que supuestamente no fue de su agrado, de acuerdo a la fuente, ya que su meta es continuar jugando hasta que el cuerpo le diga ya no más.



Tal vez ya no es un joven, pero su calidad sigue intacta y podría ser de mucha ayuda en la ofensiva, siendo titular o como relevo.



La directiva podría planteárselo, aparte que sería un hit en cuanto a mercadotecnia. Todo es posible.

9. Guillermo Almada

Guillermo Almada | Fran Santiago/GettyImages

Si hay alguien que sabe poner orden a sus dirigidos ese es el uruguayo, aunque a veces eso mismo ocasiona que se le volteen y termine peleado con la directiva.



No obstante, el charrúa ha logrado imponer su sello en los equipos que ha dirigido como Pachuca y Santos Laguna, aparte estaría cerca de descender con el Real Oviedo de España, lo que incrementaría las posibilidades de verlo retornar siempre y cuando nadie más en el Viejo Continente se le acerque.



Cruz Azul normalmente tiene una propuesta ofensiva y agradable para el aficionado, lo que pondría al sudamericano como una opción más que correcta en el banquillo.

10. Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

Durante el actual Clausura 2026 uno de los fichajes más exitosos fue el mediocampista de los Pumas, que está a préstamo desde Santos Laguna.



Distintas fuentes han apuntado que gracias a su buen semestre, desde la Comarca planean cortar la cesión que era hasta diciembre, sin saber con certeza si sucederá o no.



Lo que es un hecho es que le cambió la cara a los universitarios y ha sido el encargado de mover los hilos desde el centro.



En La Noria necesitan alguien con esas cualidades, aparte el canterano lagunero también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, lo que sería un premio doble.