10 futbolistas que jugaron en el Manchester United y en el Chelsea

Dos de los equipos más grandes de Inglaterra, el Manchester United y el Chelsea. Ambos equipos han tenido no tan buenas en el pasado reciente, los Blues empiezan a salir del problema, pero ambos son históricos del balompié de la isla.

A consecuencia, más de un futbolista ha pasado por ambos clubes. Algunos con éxito, otros con no, pero aquí hacemos una recopilación de ellos.

10. Mark Bosnich

Mark Bosnich | IMAGO

El portero australiano jugó para el Manchester United de 1999 a 2001 y luego se unió al Chelsea en 2001, donde permaneció hasta 2003.

9. Ray Wilkins

El mediocampista inglés es un histórico del Chelsea, donde ganó una FA Cup y una Copa de la Liga. En 1979 pasó al Manchester United, donde no logró destacar.

8. Mark Hughes

Mark Hughes | IMAGO

El delantero galés es una leyenda del Manchester United, donde ganó dos Premier League y una Copa FA. En 1995 pasó al Chelsea, donde no tuvo el mismo éxito.

7. Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón | GEPA/Imagn Images

El talentoso mediocampista argentino llegó al Chelsea en 2001, pero no logró adaptarse al fútbol inglés. En 2003 se fue al United, donde tampoco pudo brillar.

6. Nemanja Matic

El mediocampista serbio llegó al Chelsea en 2014 y se convirtió en una pieza clave del equipo. En 2017 se fue al United buscando un nuevo desafío, pero no logró alcanzar el mismo nivel.

5. Radamel Falcao

Radamel Falcao | IMAGO

El "Tigre" colombiano llegó al United con grandes expectativas, pero las lesiones le impidieron triunfar. En el Chelsea tuvo un paso discreto sin llegar a brillar.

4. Juan Mata

Juan Mata | Mark J. Rebilas-Imagn Images

El mediapunta español brilló en el Chelsea, donde ganó dos Premier League y una Champions League. En el United no tuvo el mismo impacto, pero aportó su calidad y experiencia.

3. Romelu Lukaku

Romelu Lukaku | Jeff Swinger-Imagn Images

El poderoso delantero belga pasó por ambos clubes sin mucho éxito. En el Chelsea no logró consolidarse y en el United tuvo un paso irregular.

2. Jadon Sancho

Real Betis Balompie v Chelsea FC - UEFA Conference League Final 2025 | Jonathan Moscrop/GettyImages

El que fuera una promesa del fútbol mundial, llegó al United por una cifra histórica proveniente del Borussia Dortmund. Sin embargo, jamás cumplió con las expectativas y ahora está buscando mayor estabilidad con los Blues.

1. Mason Mount

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Es el caso a la inversa de Sancho. Promesa muy grande del Chelsea, pero que se fue quedando en el camino. Llegó con buen cartel a Manchester pero no ha logrado consolidarse.