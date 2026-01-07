10 futbolistas que utilizaron la 10 en la selección argentina: Maradona y Messi, mayores referentes

La selección argentina se consagró campeona en el Mundial de Qatar 2022 y logró su tercer título mundial en la historia del fútbol, quedando por detrás de Brasil (5), Alemania e Italia (4 cada uno).



De la mano de Lionel Messi, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron en los penales de la final a Francia y desataron el grito que estaba contenido desde 1986.

A continuación, repasamos a 10 de los "10" futbolistas que tuvieron la dicha de portar esa casaca.

10. Nacho González

Nacho Gonzalez, arquero de Racing que atajó con la 10 en Argentina.

En la Copa América 1997, Nacho González la utilizó ya que, Passarella decidió que, en ese torneo, los números tengan orden alfabético. ¿Lo curioso? Nacho González era arquero. Sí, increíble pero real.

9. Marcelo Gallardo

MARCELO GALLARDO CUMPLE 48 AÑOS



Supo vestir las camisetas de River, Mónaco, PSG, DC United y Nacional. También jugó en la Selección Argentina.



Como DT en el Millonario logró 14 títulos entre ellos 2 Copas Libertadores, 1 Sudamericana y 3 Recopas Sudamericanas.



¡Felicidades!

Marcelo Espina heredó la "10" de un tal Diego Maradona, ya con Daniel Passarella como técnico. Más tarde, Marcelo Gallardo la utilizó durante 15 partidos hasta que se la cedió a Ariel Ortega. El "Muñeco" también la usaba en River Plate.

8. Ángel Labruna

El primero en usar la 10 ante otra selección fue Angelito Labruna, ante Paraguay, en los encuentros de la Copa Chevallier Boutell, el 25 y 29 de marzo de 1950. El crack siempre usó la 10, en River y en la selección.

7. Diego Simeone

28 de abril de 1970



Nace Diego Pablo Simeone



El Cholo fue un referente de la selección Argentina de los 90' siendo 3 veces Mundialista y bicampeón de América



Como entrenador, cosechó grandes títulos en sus más de 10 años dirigiendo al Atleti

Simeone portó la número 10 en la Copa América de 1993 que le dejó vacante Diego Maradona. Fue una de las figuras del certamen. Nuevamente, el Cholo se alzó con un título utilizando la camiseta número 10 de la selección argentina. En este caso, fue la Copa Confederaciones, válida por 1992.

6. Ariel Ortega

Ariel Ortega | IMAGO / BSR Agency

Ariel Ortega tomó la herencia de Maradona en el inicio de la etapa de Daniel Passarella y luego fue Bielsa quien tomó las riendas. El "Burrito" fue el líder futbolístico en el Mundial de Francia 1998 y en Corea-Japón 2002, aunque la selección no tuvo mucho éxito.

5. Carlos Tevez

El "Apache" usó esa camiseta en algunos partidos en la era de Marcelo Bielsa, especialmente en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en los que Argentina se consagró.

4. Juan Román Riquelme

Hoy vuelve a jugar Juan Román Riquelme, hoy vuelve a jugar el último enganche de la Selección Argentina.



Disfruten del 🔟 en la Copa Mundial FIFA de Alemania 2006.

Juan Román Riquelme fue el "10" en la etapa de José Pekerman, durante las Eliminatorias y luego el Mundial de Alemania 2006. También fue el referente en el ciclo de Alfio Basile, que renunció en 2008, siempre portando su camiseta característica.

3. Mario Kempes

Mario Kempes | IMAGO / Sammy Minkoff

Mario Alberto Kempes fue el encargado de llevar el mítico dorsal en el campeonato mundial jugado en territorio argentino. Los anfitriones se quedaron con el título tras ganar la final ante Holanda, en 1978.

2. Diego Maradona

Diego Maradona fue el indiscutido dueño de la número 10 durante casi 20 años. El 31 de agosto de 1977 en una derrota por 2-0 ante Paraguay, la lució por primera vez. La consagración en el Azteca de México, en 1986, quedará en la memoria de todos los argentinos.

1. Lionel Messi

Lionel Messi. Pure class

El mejor jugador de la historia ganó Copa América, Finalissima y Mundial de Qatar portando la camiseta número "10", que comenzó a utilizar mucho antes, precisamente el 28 de marzo de 2009.