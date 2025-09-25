11 clubes históricos que terminaron desapareciendo

En la lista de hoy vemos once equipos o franquicias que dejaron de existir, bien por dificultades económicas, fusiones con otras entidades para formar otra e incluso mudanzas a otras ciudades.

Nuestros protagonistas nostálgicos son los siguientes:

1. Sociedad Deportiva Compostela

La SD Compostela antes de conseguir el ascenso a Primera, en Oviedo, ante el Rayo (1994).

Los gallegos fueron fundados en 1962 y jugaron en LaLiga después de que lo hiciesen anteriormente sus compañeros autonómicos Celta de Vigo, Deportivo de A Coruña y Pontevedra. Estuvo cuatro campañas en la máxima categoría (1994-1998). En los siguientes años fue descendiendo hasta la cuarta categoría y, a tenor de unas deudas de cerca de mil millones de pesetas, se liquidó la entidad en 2006. El mismo presidente, José María Caneda, compró el SD Campus Stellae y el nombre comercial de la SD Compostela, volviendo a usar dicho nombre hasta día de hoy.





2. Unió Esportiva Lleida

Los catalanes fueron fundados en 1939 y refundados en 1947. Estuvieron en LaLiga en dos campañas (1950-51 y 1993-94). Tras el descenso a la categoría de plata estuvo a punto de volver a subir, pero unos años más tarde bajó a la de bronce, subir de nuevo y descender otra vez. Después de una fuerte inversión estéril para volver a segunda, los máximos accionistas abandonaron la entidad en 2010 con una deuda de 28 millones de euros y se disolvió el club. Su plaza fue comprada por un nuevo club formado por un empresario local: el Club Lleida Esportiu.

3. Unión Deportiva Salamanca

U.D. Salamanca (1974/75).

U.D. Salamanca (1974/75).

Los de Castilla y León fueron fundados en 1923. Estuvieron en LaLiga desde 1974 hasta 1981 y en otros tres periodos (1982-1984, 1995-1997 y 1998-1999). En 2013, después de entrar en concurso de acreedores, se inició el proceso de disolución. El club desapareció, pero aficionados del club fundaron el Unionistas de Salamanca como homenaje.



4. Club de Fútbol Extremadura

El conjunto extremeño fue fundado en 1924. Jugó dos temporadas en LaLiga (1996-97 y 1998-99). A partir de ahí, encarriló varios descensos hasta llegar a la cuarta categoría. Con el descenso a la quinta, el presidente decidió abandonar el club, que terminó desapareciendo en 2010. El Extremadura UD no es su heredero, dado que se fundó en 2007.

5. Club Social y Deportivo Textil Mandiyú

El final fue tremendo, tras descender el club desapareció, para jugar el Nacional B debieron apelar a Huracán de Corrientes a los efectos de no perder esa valiosa plaza.

El equipo argentino se fundó en 1998 y participó en la tercera y la cuarta categoría, además de en la Copa Argentina. Generalmente se le vio disputando la Liga Correntina, siendo campeón regional en tres ocasiones. Desapareció en 2016 tras fusionarse con el Club Deportivo Mandiyú, que se había fundado en 1952 pero que estuvo inactivo por motivos económicos entre 1995 y 2010, Una vez solucionados, se procedió a esta fusión y, desde entonces, así sigue.

6. Atlético Morelia

Bienvenidos al twitter de @MazatlanFC.



Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo, quien no, favor de tirarse por la borda.#ARREbatando ⚓🏴‍☠️ pic.twitter.com/UypQcUKPRL — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) June 8, 2020

El club mexicano se fundó en 1950 ganó una Liga MX y fue subcampeón en tres ocasiones, además de una Copa MX, una Supercopa MX y una Superliga, junto a dos subcampeonatos de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El motivo de su desaparición fue la mudanza de la franquicia a la ciudad de Mazlatán tras la compra de Grupo Salinas, en mayo de 2020. Un mes después, se refundó el Morelia comprando el Atlético Zacatepec.

7. Parma Calcio

El Parma descendió y quebró en 2015 y tuvo que refundarse y comenzar desde Serie D. En 2016 a Serie C. En 2017 subió a Serie B. Y acaba de certificar su vuelta a la élite en tiempo récord. Único equipo en Italia que ha sumado tres ascensos seguidos.

El conjunto italiano ha estado en tres etapas en la Serie A (1990-2008, 2009-2015 y 2018-2021). En 2015 se declaró cerca de la quiebra teniendo una deuda de cerca de 170 millones de euros. Después del arresto de su presidente, Giampietro Manenti, por fraude y lavado de dinero, llegó la bancarrota. El equipo volvió con otra personalidad jurídica, comenzando desde la cuarta categoría y logrando volver al máximo nivel antes de descender en el último ejercicio.

8. Dnipro

El club ucraniano se fundó en 2018 y acumuló dos títulos en la liga soviética, compitiendo en la ucraniana pero sin poder obtener el trofeo en los años siguientes. Destacó al llegar a la final de la Europa League en 2015, pero dos años más tarde fue descendido a segunda por impagos. Lejos de solucionarse la situación, en 2019 ocurrió lo mismo para descenderle a tercera y, como no pudo afrontar la situación, se liquidó el club.

9. Chivas USA

El equipo estadounidense se fundó en 2004 con la intención de ser el filial del Chivas Guadalajara de México. Duró una década, puesto que el dueño de la franquicia se la vendió a la Major League Soccer después de la pérdida de interés por parte del público. Pese a que los directivos quisieron rehacer una franquicia en California, finalmente terminó disolviéndose y no volvió a haber derbi angelino contra los Galaxy hasta que aparecieron LAFC.

10. Estudiantes Tecos

El club mexicano fue fundado en 1971 y llegó a conquistar la Primera División de México en la temporada 1993-94. El equipo fue vendido al Grupo Pachuca en 2013 y se mudó al año siguiente de Jalisco a la ciudad de Zacatecas y pasándose a llamar Mineros. No obstante, después de que los filiales también se mudasen, un grupo de empresarios decidió refundar el club, que está en Tercera División pero que tiene la intención de volver al máximo nivel.

11. Chievo Verona

Los italianos fueron fundados en 1919 y jugaron durante dos etapas en la Serie A (2001-2007 y 2008-2019). El cuarto puesto del curso 2005-06 y las participaciones en la Copa de la UEFA 2002-03 y fases previas de Liga de Campeones y la anterior en la 2006-07. Descendió en el curso 2018-19 y, tras quedar excluido de la categoría de plata por problemas económicos, la federación le propuso jugar en cuarta pero liberando a sus futbolistas. El club no pudo afrontar la situación y ha terminado disolviéndose.