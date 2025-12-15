Hoy les presentamos una lista de los jugadores que en su día estuvieron de moda y que actualmente están en el olvido. Jugadores de fútbol que tuvieron momentos brillantes, o fueron grandes promesas, pero que de un día para otro, por cuestiones deportivas o hasta personales, simplemente dejaron de estar en los reflectores del mundo.

1. Éder

🎯 #TalDíaComoHoy en 2016 Éder dio el título a Portugal 🙌 pic.twitter.com/Nv5gBqnggc — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) July 10, 2025

Todos recordamos el gol en la prórroga que anotó en la final de la Eurocopa 2016 frente a Francia, gracias a ese gol Portugal se hizo con la victoria y con el título. Éder ha pasado por equipos como el Sporting de S.C Braga, Swansea City, Lille o Lokomotiv de Moscú. Actualmente el futbolista portugués juega en el equipo entrenado por Pablo Machín, el Al-Raed.

2. Jackson Martínez

El colombiano Jackson Martínez fracasó en Madrid | IMAGO / Alterphotos

El jugador colombiano llegó a LaLiga procedente del Oporto, Jackson Martínez no dio el nivel esperado en el Atlético de Madrid, solamente anotó tres goles en 22 partidos. Posteriormente pasó por el Guangzhou Evergrade y posteriormente regresó a la liga portuguesa. Actualmente se encuentra retirado.

3. Gio dos Santos

El centrocampista mexicano ha pasado por gran cantidad de clubes como FC Barcelona, Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, LA Galaxy y CF América. Actualmente se encuentra sin equipo.

4. Hernanes

Hernanes | IMAGO / Fotoarena

El centrocampista brasileño de 36 años, que tuvo sus mejores momentos futbolísticos en la Serie A jugando en equipos como la Lazio, el Inter de Milán o Juventus, se encuentra actualmente sin equipo.

5. Ben Arfa

Hatem Ben Arfa (32) (free) - Stade Rennais to Real Valladolid (2020) pic.twitter.com/NWQ4YTpukA — Transfersthathappened (@actualtransfers) July 18, 2025

El jugador francés atesora una gran habilidad en sus botas pero nunca ha tenido la disciplina requerida. Ha jugado para clubes como el Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, Newcastle, Valladolid, PSG o Burdeos. Disputó la Eurocopa 2012 con Francia. Actualmente juega en el Lille.

6. Gervinho

Gervinho | IMAGO / Penta Press

Todos recordamos a Gervinho vistiendo la elástica del Arsenal. Posteriormente fichó por ocho millones de euros por la Roma, donde disputó tres temporadas, donde dejó buenos momentos. Posteriormente jugó en la liga china, en el Parma y actualmente defiende los colores del Trabzonspor de la liga turca.

7. Mario Balotelli

Mario Balotelli fue una de las sensaciones de la Eurocopa 2012 donde Italia se llevó el subcampeonato, Mario apuntaba a ser un delantero dominador en el fútbol pero, se quedo lejos de ello. Ha disputado partidos para el City, Inter, Milan, Liverpool, Niza, Marsella, Brescia, Monza y, actualmente juega para el Adana Demirspor, donde ha conseguido volver a ser convocado con la selección italiana.

8. Jesé

Jesé apuntaba a crack mundial, pero debido a las lesiones se quedó en el recuerdo el jugador al que aspiraba. Después del Real Madrid ha jugado en el PSG, Stoke City, Sporting de Lisboa, Betis y actualmente defiende los colores del equipo de su tierra, Las Palmas.

9. Bojan

Bojan Krkic | IMAGO / AFLOSPORT

Bojan Krkic era otro jugador que apuntaba a ser una estrella. Bojan ha disputado partidos para el Barça, Roma, el Milan y el Alavés entre otros, actualmente juega en la liga japonesa, en el Vissel Kobe.

10. Alexandre Pato

Alexandre Pato deslumbró de joven en el AC Milan, pero no llegó a ser el futbolista que se esperaba de él. Posteriormente jugó para El Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villarreal, TJ Tianhai y actualmente juega en el Orlando de la MLS.

11. El Shaarawy

Roma reflect on El Shaarawy’s future https://t.co/Xs6dmsn8lQ — RomaPress (@ASRomaPress) July 24, 2025

Similar historia a la de Alexander Pato, desde joven brilló en las filas del AC Milan, pero las lesiones truncaron su progresión. El jugador italiano ha jugado para el Mónaco, SH Shenhua y actualmente juega en la Roma.