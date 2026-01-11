5 agentes libres que todavía pueden llegar a fichar en la MLS

El mercado de la agencia libre en Major League Soccer (jugadores con al menos cuatro años de servicio y más de 24 años) ha sido activo desde diciembre 2025 y varios nombres interesantes siguen en el mercado al 9 de enero, ya que muchos buscan mejores ofertas, regresos a sus clubes o incluso opciones europeas.

A continuación, mencionamos a cinco agentes libres destacados que, según reportes y análisis de varias fuentes todavía están disponibles o sin firma confirmada para la temporada 2026 en la MLS.

1. Diego Fagúndez

Diego Fagúndez no continuaría en LA Galaxy | Shaun Clark/GettyImages

El mediocampista ofensivo de 30 años está sin equipo tras su paso por LA Galaxy. Sigue siendo uno de los más sorprendentes sin club en enero. Es un veterano uruguayo con más de 424 partidos en MLS (New England, Austin, Galaxy), productivo en 2025 (6 goles, 3 asistencias en más de 2,400 minutos).



Siendo un jugador versátil y Galaxy lo quiere de vuelta (sin Riqui Puig por lesión), pero también hay interés de San Jose, D.C. United o Toronto. Ideal para equipo que busca creatividad y liderazgo.

2. Ryan Kent

Ryan Kent con el Sounders FC | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

El canterano del Liverpool es un extremo izquierdo inglés de 29 años, aunque puede actuar en la derecha o como centro delantero. Es conocido por su desborde en 1v1, velocidad, regates impredecibles, cruces precisos y capacidad para desequilibrar defensas con su técnica y visión.



Jürgen Klopp lo elogió mucho en su etapa juvenil, destacando sus "momentos sensacionales" en duelos individuales.



Firmó como agente libre el 31 de marzo 2025 para el resto de 2025 con el Seattle Sounders. En 2025 tuvo 11 apariciones y ayudó a Seattle en una temporada irregular. Estaba bajo contrato con Seattle Sounders hasta 2025.



3. Erik Thommy

Erik Thommy con Sporting Kansas City | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

Erik Thommy es un mediocampista alemán de 31 años y juega principalmente como mediocampista ofensivo y extremo por ambos lados. Es diestro, versátil, con buena técnica, visión de juego y capacidad para generar peligro en ataque, aunque no es un goleador puro.



Thommy fue uno de los jugadores más consistentes y productivos del equipo, a pesar de que SKC tuvo temporadas difíciles (incluyendo último lugar en el Oeste en 2025 con solo 28 puntos y sin playoffs en tres de cuatro años recientes).



Firmó con Sporting Kansas City en junio de 2022 (como Jugador Designado). Pero el club decidió no renovar su contrato al final de 2025. Thommy es agente libre desde el 1 de enero de 2026.

4. Gastón Brugman

Gastón Brugman con Nashville | Nashville SC/GettyImages

Gastón Brugman es un mediocampista uruguayo de 33 años y juega principalmente como mediocampista defensivo o central. Es conocido por su inteligencia táctica, excelente lectura del juego, distribución precisa del balón y capacidad para romper líneas con pases largos.



Llegó a la MLS con LA Galaxy en julio 2022 desde Parma. Su momento cumbre fue en 2024 suplente habitual (solo 12 titularidades en la temporada regular por lesiones y competencia), pero titular en la final de MLS Cup 2024 siendo campeón y nombrado MLS Cup MVP.



En 2025 fue traspasado a Nashville en intercambio por Sean Davis + hasta $100k GAM condicional. En Nashville tuvo 24 apariciones en la temporada regular de la MLS y Nashville declinó la opción de contrato el 17 de noviembre 2025 y se mantiene como agente libre a la espera de encontrar nuevo club.

5. Justin Haak

Justin Haak con el NYC FC | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El defensa central/mediocampista defensivo, de 24 años de origen estadounidense es un exjugador del New York City FC.



Es un jugador con gran salida de balón y físico. Explosivo y viene de su mejor año y el New York City FC quiere retenerlo, pero interés de varios clubes (incluyendo de la Conferencia Oeste).