5 clubes a los que podría ir Heung Min Son a partir de la "Cláusula Beckham"

El receso invernal de la Major League Soccer está a la vuelta de la esquina y este año será especial, ya que los futbolistas intentarán seguir en vigencia para llegar a la Mundial 2026 de la mejor manera posible.

1. Tottenham

Tottenham Hotspur FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

El Tottenham es su casa y tuvo una emocionante despedida al abandonar el club al final de la última temporada, donde dijo adiós con el trofeo de la UEFA Europa League en sus brazos.



Sin dudas, la principal opción.

2. Borussia Dortmund

Borussia Dortmund v Manchester City: Group G - UEFA Champions League | Visionhaus/GettyImages

Son conoce la Bundesliga y el BVB es un club que suele aceptar futbolistas cedidos, y más de esta calidad. Es un club con exigencia y que está en la máxima élite del fútbol europeo, sin dudas una buena opción. Es el tradicional rival del Bayern Múnich en las competencias locales.

3. Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El Colchonero apunta a grandes cosas y Son podría entrar a la perfección en el esquema del Cholo, gracias a su gran velocidad para el ataque directo que pregona el entrenador argentino en el Atlético de Madrid.



Además, tuvieron un buen inicio de campaña posicionándose de buena manera tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

4. AC Milan

AC Milan v US Salernitana - Serie A TIM | Marco Luzzani/GettyImages

Los Rossoneri han sabido aceptar a futbolistas de élite provenientes de la MLS en esta clase de préstamos, por lo que no es nada descabellado sumarlos a la lista. Además, se quedaron con la sangre en el ojo de la temporada pasada y buscarán la gloria en esta nueva campaña.

5. FC Seoul

FC Seoul v Buriram United - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group Stage | Chung Sung-Jun/GettyImages

Si bien emigró muy joven rumbo al Hamburgo, hizo la academia en este club y regresar podría ser muy significativo no solo para el club sino para la liga en general, marcando un hito a nivel marketing y preparándose en su casa para defender los colores de su selección en la próxima Copa del Mundo.