Cristian Romero podría estar atravesando sus últimos meses como futbolista del Tottenham Hotspur. El defensor argentino habría manifestado su molestia por la deficiente planificación deportiva de la directiva de los Spurs de cara a la presente temporada. De acuerdo con diversos reportes, el ‘Cuti’ estaría considerando poner fin a su etapa en el conjunto londinense una vez concluida su participación en el Mundial de 2026.

El defensa central de 27 años cuenta con un valor de mercado cercano a los 60 millones de euros y ya estaría en el radar de varios de los clubes más poderosos del futbol mundial. A continuación, te presentamos cinco posibles destinos para el ‘Cuti’ Romero en caso de que concrete su salida del Tottenham durante el próximo mercado de verano.

5. Juventus

Cristian Romero leaves J Medical. Juventus FC begins pre-... | Nicolò Campo/GettyImages

En los últimos años ha surgido de manera recurrente la posibilidad de que la Vecchia Signora busque repatriar al zaguero argentino. Cristian Romero fichó por el gigante italiano en julio de 2019, aunque nunca llegó a entrar en los planes del club. Tras una serie de cesiones, en agosto de 2021 fue vendido de manera definitiva al Atalanta por una cifra cercana a los 17 millones de euros, una cantidad que sorprendió por lo baja. El ‘Cuti’ no llegó a disputar un solo minuto oficial con la Juventus. Su regreso podría significar una verdadera mejora para el cuadro bajo de los bianconeri.

4. Liverpool

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Virgil van Dijk tendrá 35 años al inicio de la temporada 26/27. El club necesita un sucesor que pueda absorber el liderazgo de la zaga. Además, jugadores como Ibrahima Konaté han tenido historiales de lesiones que obligan al Liverpool a buscar mayor profundidad. En este contexto, 'Cuti' Romero podría ser una opción interesante para los Reds: un jugador consolidado en la Premier League, con liderazgo y varios años de carrera por delante.

3. Manchester United

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El defensor argentino ya ha estado en el radar del Manchester United en el pasado y podría volver a aparecer como uno de los objetivos de los Red Devils de cara a la temporada 2026/2027. En 2024, el club de Old Trafford realizó un intento serio por fichar al ‘Cuti’, pero el Tottenham Hotspur respondió entonces que su zaguero era intransferible. En semanas recientes, el conjunto mancuniano ha mostrado signos de recuperación y todo apunta a que podría regresar a competiciones europeas en la próxima campaña. Para volver a los primeros planos del futbol inglés y continental, el United necesita refuerzos de jerarquía, un perfil en el que Romero encaja a la perfección.

2. Real Madrid

Real Madrid v Atalanta - UEFA Champions League Round Of 16 Leg Two | DeFodi Images/GettyImages

Romero ha demostrado su jerarquía en dos de las ligas más exigentes del futbol mundial, la Serie A y la Premier League. De acuerdo con distintos reportes, su próximo destino podría estar en LaLiga, donde el Real Madrid ya habría comenzado a sondear la posibilidad de fichar al ‘Cuti’ en el próximo mercado de transferencias. No es ningún secreto que el conjunto merengue ha sufrido importantes problemas en la zaga durante la presente temporada. Éder Militão y Antonio Rüdiger se han perdido buena parte de la campaña debido a lesiones, mientras que Raúl Asencio y Dean Huijsen no han logrado consolidarse. Además, todo apunta a que David Alaba podría abandonar la institución al término del torneo. En este contexto, el ‘Cuti’ Romero aparece como una opción ideal para reforzar la defensa central, aportando experiencia, carácter y liderazgo, por lo que la directiva blanca podría intentar negociar su fichaje a un precio competitivo.

1. Atlético de Madrid

Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

Todo indica que el próximo destino de Cristian Romero podría estar en la primera división española. El Atlético de Madrid aparece como uno de los clubes mejor posicionados para hacerse con los servicios del central argentino. El ‘Cuti’ encaja a la perfección en el perfil que valora Diego Simeone: un defensor intenso, combativo, con fuerte carácter competitivo y sin temor al choque físico. Además, en el conjunto colchonero coincidiría con varios compatriotas, entre ellos Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Nahuel Molina, un factor que podría resultar clave y terminar por inclinar la balanza en la decisión final del zaguero. El Atleti ya lo ha buscado y volvería a la carga en el mercado de verano.