5 equipos a los que podría ir Haaland si se va del Manchester City

El fútbol mundial se pregunta si Erling Haaland seguirá o no en el Manchester City en un momento en el que el equipo de Pep Guardiola sufre una llamativa irregularidad en la Premier League.

Keith Wyness, exdirector ejecutivo del Aston Villa, dijo: "Creo que Erling Haaland podría irse al final de esta temporada. Se habla mucho de la posible marcha de Vinicius Junior del Real Madrid a Arabia Saudí. Los rumores de 200 millones de euros por el brasileño podrían ser un factor que permita al club español hacer una oferta por Haaland".

5 clubes a los que podría ir Haaland

1. Real Madrid

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Merengue podría ser uno de los principales destinos a los que podría ir Haaland, conocido por salir con furia al mercado de fichajes para nutrir de grandes figuras su ya conocida plantilla de élite.



Si se confirma la salida del noruego, a nadie debería sorprenderle que Florentino Pérez saque su chequera y realice el fichaje.

2. FC Barcelona

FC Barcelona v Levante UD - Liga F | Alex Caparros/GettyImages

El ciclo de Robert Lewandowski está llegando a su fin y traer a Haaland podría ser un brutal golpe de efecto para LaLiga, ya que el Culé podría arrebatarle su próxima gran figura al Real Madrid.

3. París Saint-Germain

Paris Saint-Germain v AC Milan: Group F - UEFA Champions League 2023/24 | David Ramos/GettyImages

El actual campeón de la UEFA Champions League se caracteriza por salir con los tapones de punta en el mercado de fichajes y tiene el poderío económico como para poder llevar a Erling Haaland.

4. Bayern Múnich

FC Bayern Muenchen v Atletico Madrid: Group A - UEFA Champions League | Alexander Hassenstein/GettyImages

Conocido por pescar futbolistas de distintas ligas importantes, el Bayern Múnich podría hacer un intento por Erling Haaland para juntarlo con Harry Kane, otro grandísimo delantero. Para colmo ya conoce la Bundesliga de su paso por el Borussia Dortmund.

5. Al-Nassr

Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Los árabes cuentan con un brillante plantel y sumar a Haaland sería realmente increíble para ellos, con la posibilidad de formar un frente de ataque brutal con Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y el delantero noruego que no se cansa de hacer goles en la Premier League.