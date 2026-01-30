5 equipos a los que podría ir Raheem Sterling tras dejar el Chelsea

Raheem Sterling lleva medio año apartado del equipo y no disputado ningún minuto esta temporada, por eso se tomó una decisión por estas horas con su salida del Chelsea.

“Raheem Sterling ha abandonado hoy el Chelsea Football Club de mutuo acuerdo, poniendo fin a tres temporadas y media como jugador nuestro, tras fichar en el verano de 2022 cuando fue transferido desde el Manchester City. Agradecemos a Raheem por la contribución que hizo como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor para la próxima etapa de su carrera”, dice el comunicado.

Sterling se irá del Chelsea y no podemos dejar pasar por alto que el sujeto jugó para 4 equipos del Big Six: Liverpool, los Bleus, Arsenal y Manchester City.

Raheem Sterling has today departed Chelsea FC by mutual agreement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 28, 2026

En la temporada 2022/23 jugó 38 partidos en los que anotó 9 goles y dio 4 asistencias. En su segunda campaña en Londres jugó 43 partidos mejorando sus números considerablemente: 10 goles y 11 asistencias.

Sin embargo, con la llegada de Enzo Maresca al banquillo, el técnico decidió no contar con él y salió cedido al Arsenal donde no logró recuperar su mejor versión. Sterling participó en 28 partidos, 13 de ellos como titular, en los que tan solo logró anotar un gol y repartir cinco asistencias.

Ningún club está dispuesto a fichar a Sterling de forma permanente mientras tuviera un contrato de 300.000 libras por semana en Stamford Bridge, por lo que se tomó la decisión de separarse amistosamente.

1. Napoli (Italia)

El Nápoles está buscando refuerzos de ataque para la ventana de enero y ya ha cerrado algunos acuerdos inteligentes con clubes de la Premier League en el pasado, incluidos los fichajes de Scott McTominay y Rasmus Hojlund del Manchester United.

2. Tottenham (Inglaterra)

Los Spurs han acelerado en las últimas horas y pueden ser un destino interesante para él, si bien hay otras opciones todavía y él preferiría quedarse en Inglaterra y en Londres particularmente.

3. Newcastle (Inglaterra)

Las Urracas parecían estar interesados en firmar una cesión hasta final de temporada para ver si era capaz de rescatar algunos destellos del ex del City, pero por ahora se apartó de la puja al conocer sus demandas salariales, nada proporcionales al bajo nivel que está ofreciendo en los últimos años, aunque si no encuentra equipo esto podría reflotarse.

4. PSG (Francia)

Desde lo estrictamente económico, el PSG es de los pocos clubes que puede pagar su elevado salario y eso le abriría la posibilidad aunque por ahora no hay informaciones que esto vaya a pasar.

5. Manchester United (Inglaterra)

Los diablos rojos, dirigidos actualmente por Michael Carrick, tienen la baja de Dorgu. A su vez, la posible llegada de Sterling le daría mayor volumen y cantidad de variantes en tres cuartos de cancha hacia adelante.

