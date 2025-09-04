5 equipos de la Liga MX que podrían fichar a Luis Suárez si el Inter Miami decide darlo de baja

La tarde del domingo 31 de agosto del 2025, en la cancha del Lumen Field, en Washington, Seattle, el Inter Miami se enfrentó al equipo del Seattle Sounders, para el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2025.

Con goles de De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock, el Seattle Sounders goleó 3-0 al Inter Miami y se consagró flamante campeón de la Leagues CUP 2025.

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Alika Jenner/GettyImages

Al término de este partido, futbolistas del Inter Miami discutieron de forma acalorada con jugadores y cuerpo técnico del Seattle Sounders. El delantero uruguayo Luis Suárez tuvo una conducta reprobable, al 'escupirle' a un auxiliar técnico del equipo campeón.

Esto ha desatado el rumor de que el Inter Miami podría tomar la decisión de darlo de baja, y en la Liga MX hay algunos equipos que podrían estar interesados en sus servicios.

Equipos de la Liga MX que podrían fichar a Luis Suárez si el Inter Miami decide darlo de baja

5. Tigres UANL

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Si bien es cierto que la directiva de Tigres UANL estaría interesada en reforzar su plantilla en otras zonas del terreno de juego, como la media de contención o la banda de la izquierda (dicho esto por el propio Guido Pizarro), no podemos descartar del todo que los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León se animen a soltar otro bombazo mediático, antes del cierre de registros.

4. Pachuca

Pachuca v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Recientemente, Grupo Pachuca rompió el mercado de fichajes, tras contratar al futbolista colombiano James Rodríguez, para el conjunto del León. Ahora, podrían intentar reforzar la delantera de los Tuzos, apostando por uno de los mejores delanteros uruguayos de todos los tiempos: Luis Suárez.

3. Pumas UNAM

FBL-MEX-PUMAS-ATLAS | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

No conformes con fichar a futbolistas como Keylor Navas y Aaron Ramsey, los Pumas de la UNAM estarían en busca de un centro delantero de talla internacional. ¿Quién mejor que 'Lucho' Suárez para apuntalar la ofensiva de los unamitas?

2. Cruz Azul

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Otro equipo que está en busca de un centro delantero extranjero, es la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Estuvieron a punto de romper el mercado, contratando a Luka Jovic, pero la operación se les cayó de último minuto, por lo que podrían recurrir a los servicios del uruguayo para terminar de redondear su ya de por sí poderosa plantilla.

1. Rayados de Monterrey

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Rayados de Monterrey también busca concretar el fichaje de un centro delantero de calidad, que acompañe a Germán Berterame en el ataque albiazul. Los días pasan y las opciones se descartan. Luis Suárez podría colarse de último momento como la solución al 'problema' que atraviesa el actual líder del campeonato mexicano.