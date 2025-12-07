5 factores para la consecución de la MLS Cup 2025 del Inter Miami

Inter Miami CF se coronó campeón de la MLS Cup 2025 al derrotar a los Vancouver Whitecaps FC en la final disputada el 6 de diciembre de 2025 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida por 3-1 con anotaciones de Ocampo (ag), Rodrigo De Paul y Tadeo Allende; Ali Ahmed descontó por la visita.

Esta generación de jugadores dirigidos por Javier Mascherano hizo historia al ganar el primer título para la franquicia.

A continuación, mencionamos cinco factores que tuvieron mucho que ver para la consecución de esta hazaña.

Kings of MLS. 👑@InterMiamiCF are the 2025 MLS Cup pres. by Audi CHAMPIONS. pic.twitter.com/u6gYhvOY5Q — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

1. La figura de Lionel Messi

Messi fue la figura de la MLS 2025 | Elsa/GettyImages

Este título y todos los que ha ganado el club no serían una realidad sin la presencia del mejor futbolista de la historia.



El más grande de todos los tiempos es un factor indispensable para la gloria que ha logrado la franquicia de David Beckham y compañía.



Dos temporadas al hilo siendo MVP de la MLS y una postemporada extraordinaria con seis goles y siete asistencias. Sin sus contribuciones de gol el éxito del equipo simplemente no existiría.

2. La presencia de los amigos de Messi

Busquets y Alba se retiraron del fútbol profesional | Maddie Meyer/GettyImages

La estancia de los grandes amigos de Leo como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets, la conexión en muchos de los partidos no sería tan alta y quizá no se tendría la gloria alcanzada.



Y es que no están en el club solo ser amigos del '10' si no porque también son unos cracks y su aporte al equipo ha sido muy rentable para todos y así rodearon al GOAT con la confianza necesaria para sacar su mejor desempeño.

3. El balance de la plantilla

Inter Miami hizo un gran plantel | Julio Aguilar/GettyImages

Al principio muchos criticaron la conformación de la plantilla y es que lucía muy endeble con las dudas en la zona defensiva y la mezcla de jugadores juveniles y veteranos.



Sin embargo, fue precisamente eso lo que hizo que el grupo consiguiera un balance técnico entre calidad, experiencia, técnica entre muchas otras características positivas que sumaron al plantel.

4. La dirección de Javier Mascherano

Javier Mascherano ganó su primer título de MLS Cup con Inter Miami | Elsa/GettyImages

Muchos criticaron la inexperiencia del 'Jefecito' y las decisiones que tomó a lo largo de la temporada.



Pero al final todo le resultó favorable y su intervención en la conformación del equipo fue clave al momento de tener unos once ideales tanto en temporada regular como en playoffs con muchas variaciones y elementos con versatilidad.

5. La revelación de Tadeo Allende

Tadeo Allende brilló con Inter Miami | Rich Storry/GettyImages

El delantero argentino llegó a principios del 2025 procedente del Celta de Vigo y se convirtió en un jugador clave del equipo en la ofensiva.



Prácticamente de inmediato se ganó la confianza del cuerpo técnico por sus contribuciones de gol y por si fuera poco, en esta postemporada rompió el récord de más goles en una sola postemporada marcando nueve goles y superando los ocho de Carlos Ruiz con Los Ángeles Galaxy en 2002.



El jugador terminó su cesión y tendrá que volver al club español donde tiene contrato hasta 2028, aunque el club de Florida podría comprarlo u algún club de Europa seguramente ya le echó el ojo para ficharlo este invierno.

