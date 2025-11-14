Previo al arranque del torneo de Clausura 2026, Tigres UANL entrará a un mercado de fichajes con olor a cambio, y cada nombre sobre la mesa causará estragos en el núcleo felino. Guido Pizarro enfrentrá decisiones incómodas y los viejos conocidos se asomarán como posibilidades que nadie veía venir.

Entre laterales que podrían cambiar de banda, un 'nueve' chileno listo para encender la delantera y mediocampistas capaces de reordenar al equipo, el escenario está servido para una reconstrucción absoluta.

5 fichajes que debería de considerar Tigres rumbo al mercado de fichajes de invierno

5. Kevin Álvarez

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Guido Pizarro se encuentra actualmente en un interesante debate que lo coloca contra la espada y la pared: ¿renovar a Javier Aquino o refrescar la banda de la derecha? En caso de que el 'Conde' se decante por lo segundo, Kevin Álvarez aparece como una gran opción para reforzar al conjunto felino en el próximo mercado de fichajes.

4. Alexander Aravena

Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sports Press Photo/GettyImages

Fuentes en México y Brasil aseguran que Tigres UANL estaría verdaderamente interesado en fichar al delantero chileno de cara al torneo de Apertura 2025. Ante la inminente salida de Nicolás Ibáñez y la condición actual de André-Pierre Gignac, la búsqueda de un delantero de calidad aparece como una acción casi obligada para la directiva felina.

3. Guido Rodríguez

Arsenal v West Ham United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Desde que el actual entrenador de Tigres UANL era jugador, la directiva auriazul ya había pensado en Guido Rodríguez como el sustituto ideal del 'Conde' de Lanús. El hambre del argentino por seguir en el fútbol europeo, no obstante, frustró los planes de Mauricio Culebro. Sin embargo, la necesidad de recuperar protagonismo dentro del terreno de juego podría convencerlo de fichar por Tigres en este mercado de invierno.

2. Erik Lira

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La polivalencia de Erik Lira lo convierten en el fichaje ideal de todo el fútbol mexicano. Tranquilamente te controla el medio campo y colabora con los centrales. Sabe salir jugando y distribuye de forma espectacular. Si Tigres ficha a Erik Lira, vería resueltos los inconvenientes sufridos en los últimos torneos.

1. Julián Quiñones

America v Pachuca - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Tigres UANL fichó a Julián Quiñones cuando el colombiano aún no sabía si viviría del fútbol, y lo hizo con un solo objetivo: volverlo el relevo generacional de André-Pierre Gignac. El peso que colocaron sobre sus hombros fue devastador, y Julián terminó yéndose del equipo. Fue bicampeón con Atlas y después con América. Ahora juega en Arabia, pero piensa volver a México. ¿El desenlace perfecto? Fichar por Tigres y cumplir con la misión encomendada hace ya varios años.