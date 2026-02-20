5 figuras que han salido mal de Tigres UANL

En Tigres UANL, salir nunca ha sido sencillo. Menos aún cuando el adiós llega envuelto en silencios incómodos, decisiones apresuradas y heridas que no terminan de cerrar. A lo largo de los años, el club ha visto marcharse a figuras importantes que dejaron más preguntas que aplausos, futbolistas que se fueron con la sensación de haber sido empujados por las circunstancias más que despedidos con gratitud. Algunos lo callaron. Otros no.

El caso más reciente es el de Nicolás Ibáñez. El delantero salió de Tigres en las últimas horas del mercado, firmó con Cruz Azul, le marcó gol a su exequipo en la jornada cinco, y, micrófono en mano, fue directo: no le gustaron las formas en que los directivos manejaron su salida. Su historia no es aislada. Es apenas un capítulo más de una lista que incomoda y pesa.

Estas son cinco figuras que salieron mal de Tigres UANL. Algunos rindieron con creces durante su estadía... otros no. Pero al final, todos salieron igual: insatisfechos.

5. Florian Thauvin

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2022 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Su llegada a Tigres UANL generó enormes expectativas. Ni siquiera había culminado el torneo de Clausura 2021 cuando diversos medios ya hablaban sobre la inminente llegada del campeón del mundo francés, de cara al arranque del torneo de Apertura 2021. Aquel semestre sería de muchos cambios.



El fin de la era 'Tuca' Ferretti; Miguel Herrera y el inicio de una nueva gestión que prometía cosas importantes. Sin embargo, al final las cosas no resultaron para ninguno de los bandos. Florian Thauvin jugó un total de 38 partidos, marcando tan solo ocho goles y participando con cinco asistencias.



Su contrato lo vinculaba por los próximos cinco años con la ‘U’ de Nuevo León, pero terminó jugando solamente tres torneos. Rescindieron su contrato en las primeras jornadas del Clausura 2023, en una decisión que le trajo a Tigres UANL una serie de demandas por parte del jugador. Demandas que, por cierto, la escuadra regiomontana perdió.

4. Lucas Lobos

Lucas Lobos, captain of Tigres, holds th | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Llegó a Tigres UANL en tiempos muy distintos a los de ahora. Aquel era un club que se conformaba con clasificar un torneo sí y varios no, sin aspirar a nada más. Luchaban por no descender, cambiaban de entrenador cada seis meses y los aficionados, aunque siempre fieles y entregados, comenzaban a desesperarse.



Sin embargo, en medio de la sombra, el jugador número ‘16’ fue una especie de luz para la fanaticada auriazul. No ganaban nada, pero él los hacía soñar con goles que superaban con creces las aspiraciones del equipo.



Clubes de la propia Liga MX lanzaron ofertas que Lucas Lobos desechó sin dudar. Como si ya supiera que, en 2011, el fútbol le rendiría justicia a su gran entrega y pundonor, siendo el capitán de la plantilla que cortó con una racha de casi 30 años sin salir campeón.



Lastimosamente, previo al arranque del Apertura 2014 se informó su salida, mientras el argentino realizaba la pretemporada con sus compañeros. Su partida dolió, ya que se dio en medio de acusaciones que ponían en tela de duda su integridad frente a la institución, acusándolo incluso de haber asesorado de mala manera al canterano felino Alan Pulido.

3. Javier Aquino

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Llegó a Tigres UANL previo al arranque del torneo Apertura 2015, en aquella ventana de transferencias que cambiaría para siempre la historia del equipo. Fue presentado junto a la leyenda en activo, André-Pierre Gignac, el atacante nigeriano Ikechukwu Uche y el juvenil Jürgen Damm.



Con Tigres, Javier Aquino lo ganó prácticamente todo. Un indiscutible en la alineación histórica del conjunto auriazul. Llegó como extremo por izquierda y la rompió. Se convirtió en lateral y tampoco lo hizo mal. Para muchos, un top 3 de los mejores jugadores mexicanos que han vestido la camiseta de Tigres.



Lastimosamente, su salida lo tomó por sorpresa, previo al arranque de la presente campaña. Tanta fue su molestia, que incluso habló frente a las cámaras, acusando a Guido Pizarro y a la directiva de no representar como corresponde a la institución que durante tantos años el oaxaqueño defendió.

2. Robert Dante Siboldi

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Robert Dante Siboldi, leyenda de Tigres como jugador en la década de los noventas, tomó al equipo como entrenador en uno de los periodos más inestables de los últimos años.



Faltando tres jornadas para que culminara el Clausura 2023, logró meterlos a la liguilla por la vía del repechaje, en cuartos de final dejaron fuera al Toluca en una serie de muchos contrastes, en semifinales eliminaron al superlíder Rayados y en la final se enfrentaron a las Chivas, remontando un 2-0 en la final de vuelta y proclamándose campeones, en una de las finales más emocionantes y épicas en la historia del conjunto felino.



Para el Apertura 2023 el equipo se mostró verdaderamente sólido. De nueva cuenta llegaron a la final, pero la perdieron frente al América. En el Clausura 2024, el equipo logró clasificarse de forma directa a la liguilla, pero quedaron eliminados en cuartos de final, a manos de Rayados.



Todo parecía arreglado para que el estratega uruguayo continuara al frente de la institución, pero algo ocurrió en los días previos al arranque de campaña y su destitución cayó como un balde de agua fría para los propios aficionados.



Nunca se esclareció del todo el motivo por el cual la directiva decidió no continuar más con el proyecto de Robert Dante Siboldi, pero en palabras del propio entrenador, los dirigentes habrían dudado tanto de él como de su auxiliar técnico, por supuestamente haber intercambiado mensajes con gente del Monterrey, previo a la llave de los cuartos de final.

1. 'Tuca' Ferretti

Leon v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Hablar de Ricardo: el ‘Tuca’ Ferretti, es hablar del hombre que llegó para revolucionar la historia del equipo de Tigres UANL. Los tomó peleando el descenso, y tan solo tres temporadas después, el conjunto auriazul se proclamó flamante campeón del fútbol mexicano.



Bajo el mando del estratega brasileño, Tigres ganó un total de cinco ligas, una CONCACAF Champions CUP y una Copa MX. Además, disputaron la final de la Copa Libertadores 2015 y del Mundial de Clubes en 2021.



Lastimosamente, durante el torneo de Clausura 2021, algo pareció romperse de forma irreversible entre el ‘Tuca’ Ferretti y quien sería el nuevo presidente deportivo de Tigres, Mauricio Culebro.



Se decía que la renovación de contrato ya estaba prácticamente arreglada, pero esta nunca se dio y al final Ricardo salió sumamente dolido con la institución. Tanto, que ahora, desde su nuevo papel como comentarista, no desaprovecha ninguna oportunidad para criticar a la dirigencia que provocó, de alguna manera, el final de una de las eras más gloriosas en la historia del fútbol mexicano.



Si bien es cierto que entre el ‘Tuca’ y los directivos existe un divorcio sin espacio para la reconciliación, el cariño que los aficionados sienten por Ricardo, así como los jugadores, es un claro recordatorio de que en el juego existe la memoria, y cuando haces bien las cosas se te reconoce, sin importar cuan duro sea el final.

Algo importante a destacar, es que a pesar de las complejidades, Tigres UANL ha logrado mantenerse de pie como uno de los máximos referentes del fútbol mexicano. Dejando atrás episodios que algunos tachan de grises, mientras que otros le otorgan el beneficio de la duda a los directivos en la toma de sus decisiones.

Al final del día, dirigir a un equipo de fútbol no es cosa sencilla. Mucho menos a uno que radica en una ciudad que tiene, entre sus prioridades principales, el rendimiento de los equipos a los cuales son hinchas.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX