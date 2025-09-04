5 futbolistas de México que podrían emigrar a Europa después del Mundial Sub20

El 27 de septiembre dará inicio el Mundial Sub20 de la FIFA, a disputarse en Chile. La selección mexicana de fútbol, dirigida por Eduardo Arce, cuenta con una interesante generación de futbolistas para encarar esta competencia.

En la lista definitiva, hay algunos elementos que ya han disputado más de cien partidos en el fútbol profesional. Uno de ellos, incluso, ya sabe lo que es marcar gol con la selección mayor y hasta formó parte del equipo que ganó la más reciente edición de la Copa Oro.

Sabemos bien que esta clase de torneos sirven como vitrina para esos chicos que sueñan con llegar al viejo continente. Es por eso que, a través de este artículo, compartiremos contigo quiénes son esos cinco futbolistas que podrían fichar para clubes de primera o segunda línea una vez culminada la justa mundialista.

5. Amaury Morales

Cruz Azul v Mazatlan FC - International Football Cup: Final | Jam Media/GettyImages

El canterano de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, cuenta con tan solo diecinueve años de edad y su futuro a corto y mediano plazo tiene muy ilusionados a los aficionados. Juega como extremo por izquierda y actualmente está tasado en 2.5 millones de dólares, según Transfermarkt.

4. Hugo Camberos

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Con tan solo dieciocho años de edad, Hugo Camberos se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Se desempeña como extremo por derecha y actualmente está tasado en 2.5 millones de dólares, según Transfermarkt.

3. Elías Montiel

Los Angeles Football Club v CF Pachuca - Leagues Cup Phase One | Jam Media/GettyImages

Con tan solo diecinueve años de edad, el futbolista de los Tuzos del Pachuca ya ha llamado la atención de clubes europeos, luego de su extraordinaria actuación en la Copa Intercontinental del 2025. Actualmente está tasado en 5 millones de dólares, según Transfermarkt.

2. Gilberto Mora

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

A sus apenas dieciséis años de edad, Gilberto Mora ya sabe lo que es marcar gol con la selección mayor, además de haber formado parte del equipo campeón en la más reciente edición de la Copa Oro. Actualmente está tasado en tres millones de dólares, según Transfermarkt.

1. Obed Vargas

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Rich Lam/GettyImages

Recién el domingo pasado, en la final por la Leagues CUP 2025 entre el Inter Miami y el Seattle Sounders, Obed Vargas, de tan solo veinte años de edad, dejó muy en claro que es un futbolista con mucho carácter y talento. Con un estilo provocador y valiente, no se dejó intimidar ante figuras de talla mundial, como Luis Suárez, Sergio Busquets y el propio Lionel Messi. Actualmente está tasado en 6 millones de dólares, según Transfermarkt, pero cuando equipos como América o Tigres intentaron ficharlo, su club pidió más de diez millones por el jugador.