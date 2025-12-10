5 futbolistas que deben de salir de Cruz Azul en el mercado de fichajes invernal

Este miércoles en Qatar, Cruz Azul se enfrentó al Flamengo de Brasil por la Copa Intercontinental, en el famoso ‘Derbi de las Américas’. El objetivo del equipo mexicano era avanzar para medirse al Piramyds FC de Egipto y posteriormente, si sacaba otro triunfo, chocar contra el campeón de Europa, el PSG de Francia, sin embargo, eso ya no pasará.



La Máquina Celeste sucumbió ante El Mengao por marcador de 2-1. Apenas a los 15 minutos, el defensa argentino Gonzalo Piovi cometió un oso garrafal al regalar la pelota al rival tratando de salir con un pelotazo, lo que llevó a que el uruguayo Giorgian de Arrascaeta eludiera al arquero Andrés Gudiño para adelantar a los brasileños. Antes de culminar el primer tiempo, Jorge Sánchez agarró una pelota de volea para igualar la pizarra. No obstante, al minuto 71, otra vez De Arrascaeta hizo de las suyas al bombear el esférico hacia el arco, que a pesar de la intervención del argentino Carlos Rotondi para despejar, el esférico terminó por rebasar la raya de gol, cerrando así el marcador a favor del actual campeón de la Copa Libertadores.



Y ahora, con la eliminación en semifinales por la Liga MX y la caída en la Copa Intercontinental, el equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón tiene que empezar a pensar en el 2026, por lo que podría haber algunas bajas para poder reforzar la plantilla y aspirar a ganar títulos.



Aquí te dejamos a cinco futbolistas que deberían salir de Cruz Azul en invierno:

1. Gonzalo Piovi

Gonzalo Piovi | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages

El defensa argentino ha ido de más a menos, algunos incluso han criticado su rendimiento continuamente y con lo sucedido este miércoles, con más razón va ser bastante señalado, sin embargo, para darle las gracias, tendrían que traer otro zaguero, sobre todo por la desafortunada lesión de Chiquete Orozco, que estará por lo menos de tres a cuatro meses fuera de circulación. Eso sí, para La Máquina no sería difícil encontrarle cabida al central, ya que en este año estuvo a nada de irse al Inter Miami de la MLS, además que ha sido buscado desde Brasil y su país.

2. Carlos Rotondi

Carlos Rotondi | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages

De ser uno de los jugadores más rentables del equipo, tal pareciera que el lateral izquierdo ya no se encuentra del todo a gusto en La Noria.



Quien continuamente pisara el área rival para probar su disparo y pusiera buenos centros ya no ha estado al nivel que solía mostrar, aparte los rumores apuntan a que sería uno de los sacrificados para poder liberar una plaza de extranjeros.



La buena noticia para el también interior izquierdo es que Tigres lo tiene en mente, ya que ha mostrado su valía y sus cualidades, algo que cualquier otra escuadra quisiera tener.

3. Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

El caso del polaco es lo opuesto al de sus compañeros, ya que al menos ellos sí reciben minutos, pero este ha quedado borrado en varias ocasiones, teniendo que ver desde el banquillo lo que ocurre en la cancha.



Algo muy similar a lo acaecido este miércoles, que fue mandado al terreno de juego a los 87 minutos, con muy poco para poder entrar en calor.



Distintos rumores han puntualizado que el mismo centrocampista tiene intenciones de marcharse por su nula actividad, incluso su representante ya lo habría ofrecido a un gran número de clubes.



No sería raro que el europeo se vaya en este invierno, pues es pretendido por el América, en la MLS de Estados Unidos, en la Bundesliga de Alemania, en la Premier League de Escocia, en LaLiga de España y en la Primeira Liga de Portugal.

4. Lorenzo Faravelli

Lorenzo Faravelli | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages

El argentino podría ser otro de los sacrificados, ya que sus minutos han ido a menos y no ha logrado aparecer en los momentos cruciales.



El mediocampista trajo consecuencias que pagó caro Cruz Azul. En la última jornada se hizo expulsar de forma tonta con pocos minutos en el campo, ocasionando que Pumas remontara. Eso hizo que La Máquina quedara por debajo de Tigres en la posición de la tabla y a la vez, ese hecho fue determinante, ya que los regios eliminaron al club celeste en semifinales por su posición en la tabla.



Su papel normalmente ha sido de relevo y en La Noria quieren al argentino Agustín Palavecino del Necaxa, por lo que tendrían que hacer espacio en el mediocampo.

5. Amaury Morales

Amaury Morales | Jam Media/GettyImages

Están los jugadores que han tenido poco aporte, los que no responden pese a tener varios minutos en la cancha y los que cometen errores garrafales, pero también hay aquellos que son poco valorados.



El mediocampista ofensivo de 20 años tiene unas cualidades impresionantes, las cuales mostró en el Mundial sub-20, sin embargo, pese a que es un prospecto a futuro formado en la cantera, no recibe los minutos que quisiera por parte de Nicolás Larcamón.



Lo mejor para el canterano celeste sería salir a préstamo a algún otro equipo donde sea valorado para irse fogueando y más adelante, volver a La Noria con mayor experiencia.



Su talento nato lo ha puesto en el radar de Europa, con el Celtic de Escocia como uno de los interesados en sus servicios.