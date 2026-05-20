5 futbolistas que han jugado en Pumas UNAM y Cruz Azul

El próximo jueves 21 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, la Máquina Celeste de la Cruz Azul jugará contra los Pumas de la UNAM para el partido correspondiente a la ida de la gran final por el torneo de Clausura 2026.

El encuentro que definirá al próximo campeón del balompié nacional pondrá cara a cara a dos de los famosos ‘‘cuatro grandes’’ en el fútbol mexicano. Por un lado, están los cementeros, que culminaron el semestre como terceros de la general y que se mantienen invictos desde que el mexicano Joel Huiqui llegó al banquillo. Por el otro, el superlíder del Clausura 2026, los Pumas de la UNAM.

Bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, los universitarios han mantenido un nivel de juego superlativo y buscarán coronarlo con el campeonato, algo que no ocurre desde el ya lejano torneo de Clausura 2011.

Pumas v Morelia - Clausura 2011 | LatinContent/GettyImages

La rivalidad que existe entre Pumas y Cruz Azul se convierte en un aliciente para los amantes de este maravilloso deporte, que seguro ya esperan con ansias este choque de trenes.

Sin embargo, a pesar de ser dos clubes que históricamente compiten entre sí, a lo largo de la historia han habido jugadores que han vestido ambas camisetas. Algunos lo hicieron bastante bien y otros quedaron a deber.

A continuación, compartimos contigo a cinco futbolistas que han jugado con los Pumas de la UNAM y con la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

5. Gabriel: el ‘Toro’ Fernández

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El primero que aparece en la lista, es Gabriel: el ‘Toro’ Fernández, quien llegó a los Pumas de la UNAM en el torneo de Apertura 2023, a petición expresa de Antonio: el ‘Turco’ Mohamed.

Con los universitarios, el ‘Toro’ disputó un total de 20 partidos, marcando siete goles y colaborando con una asistencia. A la campaña siguiente, el futbolista en cuestión fichó para los cementeros, y aunque sufrió una dura lesión de ligamentos al poco tiempo de haber llegado, poco a poco ha recuperado su nivel y ahora es una pieza importante en el dibujo táctico de Joel Huiqui.

4. Erik Lira

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El siguiente en la lista, no solo jugó en los Pumas de la UNAM, sino que es un canterano de la escuadra universitaria, aunque también tuvo un paso breve por los Hidrorayos del Necaxa.

En 2022, con tan solo 21 años de edad, el mediocampista dejó a los Pumas de la UNAM y fichó para la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Con los cementeros, Erik Lira ha evolucionado mucho como jugador. Es uno de los principales candidatos en el equipo y disputará su primera copa del mundo con la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026.

3. Jaime Lozano

Jam Media Mexican Football Archive | Jam Media/GettyImages

Para los que comenzamos a ver fútbol a inicios de los años dos mil, recordamos con nostalgia los enigmáticos festejos del Jimmy Lozano con los Pumas de la UNAM, mostrando una camiseta que traía bajo el jersey, con el lema: Hecho en C.U.

Tras salir bicampeón con el conjunto universitario, Jaime Lozano fichó para los Tigres de la UANL en 2005, y en 2007 firmó con Cruz Azul, equipo al cual estuvo vinculado por los próximos tres años, disputando importantes finales.

Lamentablemente no logró dar la vuelta olímpica con la Máquina Celeste, y en 2010 fichó para el Monarcas Morelia. Ahí volvió a llegar a la final en el Clausura 2011, pero la perdió, curiosamente, ante los Pumas de la UNAM.

2. Israel Castro

FBL-MEXICO-CRUZ AZUL-ATLAS | RONALDO SCHEMIDT/GettyImages

Con los Pumas de la UNAM, Israel Castro ganó un total de cuatro títulos de Liga MX, incluyendo el inolvidable bicampeonato del 2004 y el torneo de Clausura 2011, que es, hasta el momento, el título más reciente del conjunto universitario.

Fichó para el Cruz Azul en 2011, y con los cementeros, aunque hizo muy bien las cosas, no pudo dar la vuelta olímpica. De hecho, estuvo presente en la dolorosa derrota de la Máquina Celeste frente al América en el torneo de Clausura 2013.

1. Francisco: el ‘kikin’ Fonseca

Jam Media Mexican Football Archive | Jam Media/GettyImages

Cerramos la lista con un jugador que probablemente sea igual de querido por las hinchadas de ambas instituciones, con todo y que pasó de Pumas a Cruz Azul de forma directa, algo que tiende a ser más doloroso para los aficionados.

Hablamos de Francisco: el ‘kikin’ Fonseca, quien luego de salir bicampeón con los Pumas de la UNAM en 2004 firmó con el Cruz Azul en 2005. Con los cementeros, aunque no salió campeón, Fonseca mantuvo un gran nivel. Suficiente para ser convocado por la selección mexicano de fútbol en el Mundial de Alemania 2006 y probar suerte en Europa, con el Benfica.

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