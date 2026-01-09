5 futbolistas que podría fichar Tigres UANL si vende a Joaquim Pereira

En las últimas horas ha cobrado fuerza el rumor sobre una posible venta de Joaquim Pereira al fútbol brasileño, liga que parece seguirlo muy de cerca, puesto que en cada mercado de transferencias aparecen clubes del Brasileirao preguntando por sus servicios.

Con información del periodista brasileño Thiago Fernandes, el Cruzeiro estaría interesado en fichar a Joaquim Pereira. La operación podría dejarle a Tigres alrededor de 10 millones de dólares, dándole un gran flujo económico para fichar a jugadores que se adapten más al estilo de juego pretendido por Guido Pizarro.

Si bien Tigres fue la mejor defensa del Apertura 2025 con Joaquim Pereira como estandarte, el ‘Conde’ de Lanús busca que su equipo saque la pelota limpia desde el fondo, y las características del brasileño no son las requeridas para cumplir con dicha labor. Por eso, Guido estaría abierto a escuchar ofertas por Joaquim, ya sea para contratar a un defensor que le permita jugar como desea, o cubrir otra posición y dejar a Rómulo en la central, donde ha cumplido de maravilla cada vez que se le necesita.

Estos son cinco futbolistas que podrían llegar a Tigres si se concreta la venta de Joaquim Pereira:

5. Clayton Fernandes Silva (8 millones de dólares)

Casa Pia v Rio Ave - Taça de Portugal | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero de 26 años ha marcado 10 goles en 16 partidos jugando para el Río Ave, de Portugal. El periodista deportivo de Monterrey, Edu Torres, publicó un video en sus redes sociales explicando detenidamente cuáles son las fortalezas y debilidades del atacante en cuestión.

4. Dejan Joveljic (6.50 millones de dólares)

Andorra v Serbia - 2026 FIFA World Cup European Qualifying | NurPhoto/GettyImages

En enero del 2025, el delantero serbio habría estado muy cerca de fichar con los Tigres. Sin embargo, el Kansas City realizó una mejor oferta económica y el jugador decidió continuar en la MLS. Con la necesidad aún vigente de fichar a un centro delantero de jerarquía, Tigres podría realizar un segundo ofrecimiento de cara al Clausura 2026.

3. André Silva (3 millones de dólares)

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El delantero portugués de 30 años también estuvo en el radar de Tigres UANL, pero todo quedó en un simple rumor. Actualmente juega en el Elche de España, y aunque tiene un vínculo contractual que lo liga durante todo el 2026, la escuadra regiomontana podría hacer un esfuerzo por contratarlo.

2. Manu Silva (10 millones de dólares)

SL Benfica v SC Braga - League Cup Semi Final | Gualter Fatia/GettyImages

Nos aceramos a la recta final de esta lista con otro jugador que también estuvo en el radar de Tigres hace un par de torneos. Se trata de Manu Silva, actual jugador del Benfica que fue sondeado por la ‘U’ de Nuevo León, pero al final se decantaron por Rómulo Zwarg. La llegada del mediocampista portugués podría provocar que el brasileño baje a la central y le dé, a su entrenador, la salida limpia que tanto desea.

1. Kevin Lomónaco (10 millones de dólares)

Independiente v Racing Club - Torneo Apertura Betano 2025 | Rodrigo Valle/GettyImages

Cerramos la lista con un jugador que ha sido del deseo, no solo de Tigres, sino también de Rayados y otros equipos de la Liga MX. El defensa argentino de 24 años actualmente milita en el Independiente de Avellaneda, y no vería con malos ojos probar suerte en otro país. Si bien es cierto que su prioridad sería fichar por algún club europeo, a su edad, difícilmente un equipo estaría dispuesto a desembolsar grandes cantidades de dinero.

