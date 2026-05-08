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Sports Illustrated

5 jugadores que debería fichar el Arsenal para la temporada 2026/27

El conjunto gunner tiene la posibilidad de conseguir dos títulos, pero eso no quita que no vaya a salir al mercado para intentar mejorar aún más su plantilla.
Bruno Pernigotti|
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

El Arsenal ha sido el gran protagonista de la temporada 2025/26, dominando la Premier League prácticamente en su totalidad y llegando como invicto a la gran final de la UEFA Champions League. Todo indica que cerrarán la campaña de buena manera, aunque les falta la parte que tradicionalmente más les ha costado: coronar.

A continuación, los cinco futbolistas que deberían fichar para la 2026/27.

1. Julián Álvarez

Julian Alvarez
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Quality Sport Images/GettyImages

Si bien su salida del Atlético de Madrid solamente se daría bajo una transferencia multimillonaria, el delantero argentino es ideal para el sistema de presión de Arteta. En la última temporada brilló con todos los jugadores que le pusieron al lado y puede ser un complemento genial para un tanque como Gyökeres.

2. Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi
Lille OSC v OGC Nice - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

El francés de 18 años es una de las mayores promesas del escenario europeo, con similitudes a futbolistas como Eduardo Camavinga en sus inicios. Cuenta con una madurez técnica brillante y encajaría bien en la política de fichajes jóvenes del Arsenal.

3. Kenan Yildiz

Kenan Yildiz
Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie A | Filippo Alfero - Juventus FC/GettyImages

El enganche turco es una gran opción para descomprimir la obligación creativa del noruego Martin Ødegaard. Se trata de un jugador versátil y que ha demostrado gran personalidad en escenarios importantes.

4. Marcos Senesi

Marcos Senesi
Bournemouth v Crystal Palace - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

No tiene un gran nombre formado, pero si una prestación invaluable: el internacional argentino se perfila para jugar el Mundial 2026 con los vigentes campeones del mundo y fue uno de los puntos altos del incómodo Bournemouh de Andoni Iraola.

5. Jules Koundé

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PARIS SG
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PARIS SG | JOSEP LAGO/GettyImages

El defensor francés le puede dar a Arteta varias posibilidades debido a su versatilidad, ya que puede jugar como central o como lateral por la derecha. Su salida del FC Barcelona no sería nada fácil, aunque las delicadas finanzas del club Culé podrían ayudar a que una buena oferta se convierta en un fichaje bomba.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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