5 razones por las cuáles el Inter Miami fracasó en la Concacaf Champions League

La Copa de Campeones de la Concacaf es un torneo que no se le ha dado al Inter Miami de Lionel Messi y en las últimas tres ediciones no han podido avanzar más allá de las semifinales.

De hecho, estás tres ediciones han sido las primeras de su historia desde que el empuje de su capitán los ha clasificado tras ganar la Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 y MLS Cup 2025, respectivamente.

En esta edición del 2026 cayeron en la ronda de octavos de final frente al Nashville, recordando que evitaron la primera ronda por ser los vigentes monarcas de la MLS Cup 2025.

Una situación incómoda, luego de que el propio presidente del club, Jorge Mas, declarara que su prioridad esta campaña era el torneo de la zona.

A continuación, mencionamos cinco razones por las que creemos que el conjunto de Florida volvió a fracasar en este torneo.

1. Falta de ritmo competitivo

Inter Miami aún liuce fuera de ritmo | Sean Rayford/GettyImages

La actividad oficial para el equipo rosado no tiene ni un mes de haber comenzado y a las pocas semanas tuvieron que asumir que vendría una ronda de eliminación directa como lo ha sido en los últimos dos años.



El equipo comenzó algo flojo, desde la goleada recibida en la primera fecha de la liga 3-0 frente a Los Angeles Football Club hasta el empate previo a cero goles ante Charlotte.

2. Dependencia de Lionel Messi

Inter Miami depende mucho de lo que haga Messi | Carmen Mandato/GettyImages

La figura de Lionel Andrés Messi Cuccittini es inmensa en Inter Miami, los éxitos deportivos del club simplemente no existirían sin él. Y lo que genera partido a partido es abismal, pero está claro que no podrá hacerlo todo el tiempo y más si no recibe ayuda a su nivel.



El astro argentino marcó su gol oficial número 900 a lo largo de su carrera y el tipo ni siquiera lo sabía, ni es algo que le importe. Él solo quiere ayudar al equipo, pero si no le tienen la mano todo se complica, él es capaz de mover los hilos, y de sacar la varita mágica con un pase, asistencia o gol, pero a veces requerirá de más empeño y enjundia por parte de sus compañeros.



Porque si él no aparece en calidad o cantidad de jugadas de peligro, el resto menos, el equipo no siempre podrá ser salvado con una jugada de fantasía, un pase filtrado, una asistencia mágica o gol de antología del campeón del mundo y ahí es cuando deben aparecer otras figuras.

3. Falta de química en el nuevo cuadro titular

Inter Miami aún no repone las ausencias de Busquets y Alba | Maddie Meyer/GettyImages

Parece que no, pero la base del equipo campeón se modificó más de lo que aparenta. Y es que hay que recordar que hay un nuevo portero que apenas se está adaptando a su nuevo entorno tras el arribo de Dayne St. Clair, considerar los retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets.



Además, independientemente de Tadeo Allende y Germán Berterame, Messi todavía no consigue su dupla definitiva como lo fue con Luis Suárez, quien perdió la titularidad desde los playoffs de la campaña pasada.

4. Problemas defensivos recurrentes

La zona defensiva de Miami siempre ha sido un tema a considerar | Sean Rayford/GettyImages

A pesar del éxito y los trofeos que han conquistado en los últimos tres años el conjunto de las Garzas ha mostrado vulnerabilidades defensivas, con todo y los cambios que ha habido en toda la línea defensiva.



Son un equipo muy dado a recibir goles y eso ha sido desde la estancia de Gerardo Martino y Javier Mascherano. Un punto para considerar es que suelen concentrar más sus fichajes del medio campo hacía adelante.



Si bien es cierto que han tenido y tienen jugadores de experiencia conceden ventajas muy temprano y/o se les complica cerrar los partidos con lo que la zaga termina sufriendo esté quien esté.

5. Dificultades frente a rivales físicos y organizados

No cabe duda de que los rivales con lo que se ha enfrentado Miami en los últimos años se han sabido adaptar al formato eliminatorio y al estilo "matamata" que ha adoptado la Concachampions en años recientes.



En las últimas ediciones sus rivales les han complicado su estancia y han lucido su mayor experiencia en este torneo, como Vancouver Whitecaps la temporada pasada que los goleo y Nashville en la presente edición que les tomó la medida, después de los múltiples enfrentamientos a finales del 2025.



También hay que sumarle que suelen desaprovechar los partidos de ida y suelen llegar con desventaja al juego de vuelta.

Nashville es uno de los mejores equipos de la MLS | Carmen Mandato/GettyImages

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS