5 variantes ofensivas que podría implementar Guido Pizarro en el cierre de torneo para Tigres UANL

Se han jugado ya ocho jornadas del campeonato mexicano, y Tigres UANL, que cuenta con un partido pendiente, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre, frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, suman catorce puntos y se encuentran actualmente en el puesto número cinco de la tabla general.

En los últimos partidos, una de las princiaples falencias mostradas por el conjunto auriazul ha sido la falta de variantes a la ofensiva. Y es que, a pesar de que el equipo genera opciones de gol, no han logrado concretarlas. Es por eso que, a través de este artículo, compartiremos contigo algunas modificaciones que podría intentar Guido Pizarro en este cierre de campaña.

5. André-Pierre Gignac como titular

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

En los últimos dos torneos, André-Pierre Gignac ha jugado muy poco, debido a una lesión que, a juicio de muchos, podría dejarlo al borde del retiro. Sin embargo, su calidad lo sitúa como ese elemento que puede consumar milagros inesperados. Guido es consciente de ello, por eso no sería nada extraño que comencemos a verlo más tiempo dentro del terreno de juego.

4. Darle más minutos a Sebastián Córdova

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

El futbolista mexicano fue uno de los elementos más importantes en el útlimo título de liga ganado por el equipo de Tigres. Desde entonces, no ha podido recuperar ese nivel, pero la calidad está ahí. Maneja ambos perfiles, cuenta con tiro de larga distancia y hasta remata de cabeza. En encuentros trabados, Sebastián Córdova podría convertirse en el jugador que necesita el equipo para romper el candado impuesto por el rival.

3. Juan Brunetta habilitado como enganche

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Desde que Guido Pizarro tomó las riendas del equipo, hemos visto a Juan Brunetta jugar un tanto más retrasado. No propiamente como un contención, pero sí siendo quien dé salida al esférico y no quien concrete las jugadas en el último tercio de la cancha. Ante la complejidad sufrida en el torneo de Apertura, sería lógico que Guido Pizarro vuelva a habilitarlo como enganche.

2. Ozziel Herrera como centro delantero

FBL-MEX-TIGRES-PUEBLA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Ozziel Herrera es esa clase de jugador que parecen tener contacto directo con el gol. Cuenta con gran potencia en los tiros de larga distancia y sabe rematar bien de cabeza. Si bien es cierto que jugando como extremo lo ha hecho bastante bien, reune las condiciones necesarias para brillar como 'nueve'.

1. Ángel Correa de falso nueve

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el Tigres vs León de la jornada número ocho, luego de la expulsión de Juan Sánchez Purata, Guido Pizarro decidió sacar al 'Gacelo' López y dejó solo en el ataque a Ángel Correa. Si bien es cierto que no pudo hacerse presente en el marcador, rindió una de las mejores actuaciones desde que fichó por la 'U' de Nuevo León. Ante la falta de contundencia de los atacantes de Tigres, sería interesante verlo a Correa como una especie de 'falso' nueve.