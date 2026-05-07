6 jugadores que debería fichar el Manchester City para la temporada 2026/27

El próximo mercado de pases surge como una instancia decisiva para el Manchester City, que se prepara para encarar una renovación estructural en su plantel con el objetivo de recuperar regularidad, corregir desequilibrios y sostener su protagonismo tanto en la Premier League como en la escena europea.

Luego de una temporada con mayor desgaste competitivo que en campañas anteriores, el conjunto de Pep Guardiola necesita innovar en sectores puntuales de la cancha.

Everton v Manchester City - Premier League - Hill Dickinson Stadium | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Entre laterales y mediocampistas, estos son seis futbolistas que podrían encajar en el perfil que busca el club inglés:

🚨 Arsenal have now ENTERED the race to sign Enzo Fernández, with Manchester City and Barcelona also monitoring the Chelsea midfielder’s situation closely. 👀🇦🇷



Fernández is one of several Chelsea players left frustrated and uncertain over the club’s current direction under the… pic.twitter.com/9OWfHyr7bp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 7, 2026

1. Pedro Porro, una vieja cuenta pendiente

Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Formado en el City y actualmente en el Tottenham, el español atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Combina profundidad ofensiva, precisión en los centros y una evolución defensiva que lo convirtió en un lateral mucho más completo.



Su protagonismo en la temporada reciente de los Spurs confirmó que está listo para un salto mayor; sin embargo, el principal obstáculo podría ser económico, ya que el club pretende blindarlo y su cotización ronda entre los 70 y 80 millones de euros.

2. Elliot Anderson, juventud con presente

Chelsea v Nottingham Forest - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Con apenas 23 años, Anderson se transformó en uno de los mediocampistas más buscados de la Premier League. En el Nottingham Forest fue uno de los pocos puntos altos de la temporada y varios equipos grandes siguen de cerca su situación contractual.



Lo que podría seducir al City es su capacidad para romper líneas con pases verticales, recuperar la pelota y sostener intensidad durante todo el partido. Aporta dinámica y agresividad, dos rasgos que Guardiola valora especialmente. El precio, eso sí, podría presentar otra dificultad monetaria para los Citizens: oscila por encima de los 100 millones de euros.

3. Sandro Tonali, equilibrio y jerarquía

Newcastle United v Bournemouth - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El italiano encaja casi de manera natural en el esquema táctico del City. Aunque en Newcastle actuó muchas veces en posiciones más restrasadas, tiene lectura, técnica y criterio del juego que podría potenciar junto a Rodri en el mediocampo.



Tonali está en plena madurez futbolística y su continuidad podría abrirse a discusión, aunque una operación de este nivel dificilmente baje de los 90 millones de euros.

4. Bruno Guimarães, talento probado en la Premier

Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier League | NurPhoto/GettyImages

También en el Newcastle, el brasileño ya conoce el ritmo de la Premier League y tiene una capacidad notable para ordenar, presionar y acelerar cuando el partido lo exige.



Para el City podría ser una incorporación de impacto inmediato, con una adaptación prácticamente automática y un perfil de líder que lo vuelve todavía más atractivo para el banco de Guardiola.

5. Leon Goretzka, experiencia para un plantel joven

Bayern Munich - 1. FC Heidenheim | picture alliance/GettyImages

Si el City busca una apuesta menos riesgosa en cuanto a adaptación competitiva, Leon Goretzka aparece como una opción lógica. El alemán del Bayern Múnich aportaría experiencia internacional, presencia física y llegada al área.



Su juego vertical y su costumbre de pisar campo rival encajan con la idea del entrenador español. Además, la posibilidad de incorporarlo sin costo de traspaso lo convierte en una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

6. Enzo Fernández, el golpe de mercado

Chelsea v Nottingham Forest - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El argentino es otro nombre que seduce en Manchester desde hace un tiempo. Desde su llegada al Chelsea demostró personalidad, pase filtrado y una lectura táctica que lo ubican entre los mediocampistas más completos de su generación.



Su valor sería altísimo -al rededor de 90 millones de euros-, pero el City sabe que se trata de un futbolista preparado para asumir responsabilidades grandes. Incluso, si el club decide apostar por la inversión, una dupla con Anderson podría cambiarle el rostro al mediocampo para la próxima temporada.

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